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陈春芳：用爱守护这个家（最美洛阳人）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-03 08:53

　　“孝敬长辈是营造良好家庭氛围的基石。嫁到我们赵家21年，春芳在这方面比我这个亲闺女做得都好！”近日，提起弟媳陈春芳，67岁的赵淑敏赞不绝口。

　　46岁的陈春芳是老城区国税局的工作人员，忙起来时常加班至深夜，但她始终把家里的老人放在心上。“我娘比较节俭，一床棉被盖了许多年，冬天不暖和却不舍得换。春芳发现后，悄悄做了四床新被褥，给老人铺上。”赵淑敏说，孝敬老人，春芳不光舍得出力，还很用心。

　　“一日三餐、照顾生活起居，添置四时衣物……之前都是我这个大儿媳的事情，春芳来了之后全都包了，把老人照顾得无微不至。”陈春芳的大嫂、74岁的张秀琴说，1997年，陈春芳与赵汝林结婚后，很快就融入了孝老敬老的大氛围。

　　有一次，陈春芳发现了一个秘密：当年结婚时，公公因为害羞没有给婆婆鞠躬，扭头就走了，导致当年的结婚仪式没有完成。几十年来，婆婆一直耿耿于怀。于是，善解人意的陈春芳做通公公的工作，在老夫妇结婚60周年纪念日当天加入了一个环节：在全家人的见证下，公公给婆婆鞠了三个躬。看到一对鹤发童颜的老两口互敬互爱的模样，全家人都深受感动。

　　“父亲前些年生病卧床，春芳白天上班，晚上回到家给老爷子擦拭身体，每两个小时翻一次身，几乎没睡过囫囵觉。”赵汝林说，为了宽慰老人，春芳还每天给老人读书读报，讲外面的新鲜事儿，逗老人开心。“我的公公一辈子从事教育工作，积累了很多经验，所以我常会在工作方面主动听取他的建议。”陈春芳说，通过这样的沟通，老人变得很开朗，这些建议传达出的孝老爱亲、诚实守信等思想也让她受益匪浅。

　　“她不光孝敬父母，对我们这些兄弟姐妹也非常尽心。”赵淑敏说，这些年来，每到农忙时节，陈春芳就会利用节假日来到田间地头，夏天帮赵淑敏一家掰玉米、锄地，秋天帮忙采摘葡萄、装箱打包。“人家是城市人，干起农活却不含糊，我们村里的人都伸大拇指。”

　　“她就像黏合剂，让全家人亲密无间，关系融洽。”张秀琴说，她的子女常年在外地，前两年她去看病，都是陈春芳跑前跑后忙活，回家的时候还把她背上四楼。“本该子女做的事情，春芳却替他们做了，让我既感激又愧疚。”张秀琴说。

　　前不久，陈春芳家庭被市妇联评选为“最美家庭”，她本人也十几次获得全市国税系统先进工作者等荣誉。同事纽树合说，能把繁忙的工作干得很出色，还能把一大家子照顾得这么好，陈春芳为他们树立了榜样。陈春芳则说，家不仅是一种情感牵挂，更是一个人安身立命、修身立德的精神起点，她愿意用爱守护好这个家。（洛阳日报记者 孟山 通讯员 石智卫）
[ 责任编辑：席倩倩]
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