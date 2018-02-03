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瀍河区下窑社区：党建催开幸福花
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-03 08:36

　　从启明西路与启明北路交叉口向北走，不多时，就到了路东的瀍河花卉市场。

　　与记者同行的瀍河区瀍河乡下窑社区党支部书记宋大留边看边说：“事实证明，我们通过抓好党建带动产业发展、助推群众致富的思路是对的。”

　　下窑社区属于“村改居”社区，由于城市建设的持续推进，一些居民的收入来源只能靠零零碎碎做点小生意。这一困境，让宋大留坐不住。

　　怎么办？

　　从2016年起，每个月的党员主题党日活动，宋大留都要给党员们“加餐”：党建工作，最终要落实到“干”字上，大家一块儿讨论怎样才能让集体“大盘子”和居民个人“小盘子”都满起来。

　　有党员提出，可以拆除原有的老旧危房，新建花卉市场，带动社区居民增收。

　　对于这个“香饽饽”，一些党员和居民心有疑虑。

　　“咱们自己做，能行吗？”

　　“市场行情咋样，会不会有人看没人买？”

　　…………

　　宋大留没有头脑发热，他和党员们进行考察和研究，最后决定采用合作经营的模式，社区以土地入股，由合作方负责花卉市场的建设及经营，合作方每年向社区缴纳土地管理费及每年每平方米10元的保底收入，每个年度的利润按三七比例分红。

　　经过“四议两公开”等程序，瀍河花卉市场的建设进入了倒计时。签订合同前，宋大留没忘了邀请社区的法律顾问一字一句推敲合同：“大伙儿都指望着呢，咱党员干啥事儿，热心和细心一个也不敢少。”

　　2017年9月1日，瀍河花卉市场开门营业，该社区近80名居民实现再就业。

　　如今，在市场中有摊位的社区居民杨洁，每天8点刚过就匆匆忙忙赶往市场：“从小好养花，现在还得学。大家生活条件都好了，也想往家里搬点花花草草，咱的生意也跟这花一样，慢慢扑棱开了。”

　　瀍河花卉市场开业仅半年，由于布局科学、品种丰富，一传十、十传百，周围不少喜欢花草的市民常来这里买花，碰上生意好，有的社区居民一天就能卖出1000多元的花草。

　　“只有真正让群众满意，才算把党建工作落实落细。”眼见到了中午，宋大留叫上支部委员马建涛一块儿继续说事儿。过两天，他们还要组织合作方和市场商户座谈，商量如何让市场进一步红火起来……（洛阳日报记者 苏楠 通讯员 王少峰）
[ 责任编辑：马佳佳]
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