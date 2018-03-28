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清明假期，河南7座以下小型客车免收过路费
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-03 08:42

　　清明假期将至，车流量高峰也将随之到来。昨日，市交警支队高速大队发布出行提示，为您制定了一份详尽的防堵攻略，一起瞧瞧吧。

　　清明假期，全省高速公路收费站免收7座以下(含7座)小车过路费，免费通行时间自4月5日0时起至4月7日24时止。

　　清明假期，由于扫墓客流和出游客流重叠，洛阳、郑州、开封、周口等城市周边高速公路及京港澳高速、连霍高速、大广高速等主干高速公路车流量会大幅增加，出行最好避开以下两个高峰时段。

　　高峰时段一：假期前一天下午和第一天上午

　　清明假期放假前一天16时以后和假期第一天上午是车流量非常大的时段，建议假期第一天上午提前出行，或者关注实时路况播报，延后到11时以后再出行，避开第一天上午高峰时段。

　　高峰时段二：假期最后一天下午

　　假期最后一天，即4月7日下午，尤其是16时以后，返程下站后城区道路车辆骤增，建议提前返程，错峰返程。

　　1 郑州

　　京港澳高速郑州东服务区段659公里至661公里及郑州圃田段684公里西半幅北向南施工，实行辅道通行。

　　2 郑州

　　连霍高速郑州段549公里处中牟服务区附近主线及587公里郑州北服务区附近主线施工实行辅道通行。

　　3 商丘

　　连霍高速商丘段362公里至374公里处北半幅向郑州方向跨桥施工，东向西车辆请提前绕行济广高速转商周高速回到连霍高速向西。

　　4 许昌

　　郑尧高速许昌长葛段52公里处高铁跨桥施工，单幅两车道通行。

　　5 许昌

　　兰南高速许昌段107公里处段施工，单幅双向通行。

　　6 新乡

　　大广高速新乡段1889公里处两个半幅施工各占用一个车道，路面变窄，注意减速慢行。

　　7 洛阳

　　郑卢高速洛宁上戈站施工封闭；宁洛高速洛阳新区站、伊川北站施工禁行；洛栾高速74公里桥面施工，单幅双向通行。

　　8 平顶山

　　宁洛高速平顶山段587公里向洛阳方向施工，单幅两车道通行；宁洛高速汝州站改造施工禁止通行，请提前绕行。

　　9 三门峡

　　三淅高速三门峡段九龙山隧道改造施工，卢氏站至玉皇山站之间北向南向南阳方向管制禁行，请提前绕行209国道。

　　全省高速公路44个易发团雾路段

　　京港澳高速

　　k900-k905

　　驻马店确山至正阳

　　k833-k841

　　驻马店西平段

　　k940-k955

　　信阳段

　　k745-k760

　　许昌段

　　k713-k720

　　长葛段

　　k795-k802

　　漯河段

　　k600-k615

　　新乡段

　　连霍高速

　　k411-k435

　　商丘宁陵至民权

　　k525-k530

　　开封段

　　k674-k680

　　洛阳段

　　k735-k741

　　新安至渑池

　　k779-k793

　　三门峡观音堂段

　　k706-k710

　　洛阳新安段

　　k844-k846

　　三门峡灵宝段

　　k854-k856

　　新阳高速

　　k85-k90

　　驻马店汝南段

　　k171-k175

　　驻马店泌阳段

　　大广高速

　　k1978-k1982

　　开封通许段

　　k1961-k1965

　　朱砂服务区至通许

　　k2222-k2227

　　信阳息县段

　　k2077+500-k2078+500

　　周口段

　　k1762-k1774

　　濮阳南乐段

　　k1859-k1862

　　安阳滑县段

　　k1896-k1899

　　新乡长垣段

　　k1920-k1924

　　开封段

　　k2175-k2180

　　驻马店岳城段

　　k2264-k2266

　　信阳槐店至泼河

　　沪陕高速

　　k1086-k1105

　　南阳唐河段

　　郑尧高速

　　k25-k27

　　新郑段

　　晋新高速

　　k90-k115

　　焦作修武至新乡获嘉

　　k75-k85

　　焦作修武段

　　宁洛高速

　　k723-k726

　　洛阳伊川段

　　k482-k490

　　周口谭庄段

　　k541-k545

　　漯河段

　　日兰高速

　　k449-k453

　　开封兰考段

　　兰焦高速

　　k20-k36

　　焦作段

　　长济高速

　　k74-k87

　　新乡延津段

　　林桐高速

　　k19-k29

　　焦作温县段

　　兰南高速

　　k158-k168

　　许昌襄城段

　　k224-k234

　　南阳方城段

　　k255-k260

　　k205-k206

　　平顶山叶县段

　　k49-k53

　　开封通许段

　　k90-k100

　　许昌鄢陵段

　　(洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 李旋)
[ 责任编辑：崔利利]
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