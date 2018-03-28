清明假期，河南7座以下小型客车免收过路费

清明假期将至，车流量高峰也将随之到来。昨日，市交警支队高速大队发布出行提示，为您制定了一份详尽的防堵攻略，一起瞧瞧吧。

清明假期将至，车流量高峰也将随之到来。昨日，市交警支队高速大队发布出行提示，为您制定了一份详尽的防堵攻略，一起瞧瞧吧。

清明假期，全省高速公路收费站免收7座以下(含7座)小车过路费，免费通行时间自4月5日0时起至4月7日24时止。

清明假期，由于扫墓客流和出游客流重叠，洛阳、郑州、开封、周口等城市周边高速公路及京港澳高速、连霍高速、大广高速等主干高速公路车流量会大幅增加，出行最好避开以下两个高峰时段。

高峰时段一：假期前一天下午和第一天上午

清明假期放假前一天16时以后和假期第一天上午是车流量非常大的时段，建议假期第一天上午提前出行，或者关注实时路况播报，延后到11时以后再出行，避开第一天上午高峰时段。

高峰时段二：假期最后一天下午

假期最后一天，即4月7日下午，尤其是16时以后，返程下站后城区道路车辆骤增，建议提前返程，错峰返程。

1 郑州

京港澳高速郑州东服务区段659公里至661公里及郑州圃田段684公里西半幅北向南施工，实行辅道通行。

2 郑州

连霍高速郑州段549公里处中牟服务区附近主线及587公里郑州北服务区附近主线施工实行辅道通行。

3 商丘

连霍高速商丘段362公里至374公里处北半幅向郑州方向跨桥施工，东向西车辆请提前绕行济广高速转商周高速回到连霍高速向西。

4 许昌

郑尧高速许昌长葛段52公里处高铁跨桥施工，单幅两车道通行。

5 许昌

兰南高速许昌段107公里处段施工，单幅双向通行。

6 新乡

大广高速新乡段1889公里处两个半幅施工各占用一个车道，路面变窄，注意减速慢行。

7 洛阳

郑卢高速洛宁上戈站施工封闭；宁洛高速洛阳新区站、伊川北站施工禁行；洛栾高速74公里桥面施工，单幅双向通行。

8 平顶山

宁洛高速平顶山段587公里向洛阳方向施工，单幅两车道通行；宁洛高速汝州站改造施工禁止通行，请提前绕行。

9 三门峡

三淅高速三门峡段九龙山隧道改造施工，卢氏站至玉皇山站之间北向南向南阳方向管制禁行，请提前绕行209国道。

全省高速公路44个易发团雾路段

京港澳高速

k900-k905

驻马店确山至正阳

k833-k841

驻马店西平段

k940-k955

信阳段

k745-k760

许昌段

k713-k720

长葛段

k795-k802

漯河段

k600-k615

新乡段

连霍高速

k411-k435

商丘宁陵至民权

k525-k530

开封段

k674-k680

洛阳段

k735-k741

新安至渑池

k779-k793

三门峡观音堂段

k706-k710

洛阳新安段

k844-k846

三门峡灵宝段

k854-k856

新阳高速

k85-k90

驻马店汝南段

k171-k175

驻马店泌阳段

大广高速

k1978-k1982

开封通许段

k1961-k1965

朱砂服务区至通许

k2222-k2227

信阳息县段

k2077+500-k2078+500

周口段

k1762-k1774

濮阳南乐段

k1859-k1862

安阳滑县段

k1896-k1899

新乡长垣段

k1920-k1924

开封段

k2175-k2180

驻马店岳城段

k2264-k2266

信阳槐店至泼河

沪陕高速

k1086-k1105

南阳唐河段

郑尧高速

k25-k27

新郑段

晋新高速

k90-k115

焦作修武至新乡获嘉

k75-k85

焦作修武段

宁洛高速

k723-k726

洛阳伊川段

k482-k490

周口谭庄段

k541-k545

漯河段

日兰高速

k449-k453

开封兰考段

兰焦高速

k20-k36

焦作段

长济高速

k74-k87

新乡延津段

林桐高速

k19-k29

焦作温县段

兰南高速

k158-k168

许昌襄城段

k224-k234

南阳方城段

k255-k260

k205-k206

平顶山叶县段

k49-k53

开封通许段

k90-k100

许昌鄢陵段

(洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 李旋)