清明假期，河南7座以下小型客车免收过路费

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清明假期将至，车流量高峰也将随之到来。昨日，市交警支队高速大队发布出行提示，为您制定了一份详尽的防堵攻略，一起瞧瞧吧。
清明假期将至，车流量高峰也将随之到来。昨日，市交警支队高速大队发布出行提示，为您制定了一份详尽的防堵攻略，一起瞧瞧吧。
清明假期，全省高速公路收费站免收7座以下(含7座)小车过路费，免费通行时间自4月5日0时起至4月7日24时止。
清明假期，由于扫墓客流和出游客流重叠，洛阳、郑州、开封、周口等城市周边高速公路及京港澳高速、连霍高速、大广高速等主干高速公路车流量会大幅增加，出行最好避开以下两个高峰时段。
高峰时段一：假期前一天下午和第一天上午
清明假期放假前一天16时以后和假期第一天上午是车流量非常大的时段，建议假期第一天上午提前出行，或者关注实时路况播报，延后到11时以后再出行，避开第一天上午高峰时段。
高峰时段二：假期最后一天下午
假期最后一天，即4月7日下午，尤其是16时以后，返程下站后城区道路车辆骤增，建议提前返程，错峰返程。
1 郑州
京港澳高速郑州东服务区段659公里至661公里及郑州圃田段684公里西半幅北向南施工，实行辅道通行。
2 郑州
连霍高速郑州段549公里处中牟服务区附近主线及587公里郑州北服务区附近主线施工实行辅道通行。
3 商丘
连霍高速商丘段362公里至374公里处北半幅向郑州方向跨桥施工，东向西车辆请提前绕行济广高速转商周高速回到连霍高速向西。
4 许昌
郑尧高速许昌长葛段52公里处高铁跨桥施工，单幅两车道通行。
5 许昌
兰南高速许昌段107公里处段施工，单幅双向通行。
6 新乡
大广高速新乡段1889公里处两个半幅施工各占用一个车道，路面变窄，注意减速慢行。
7 洛阳
郑卢高速洛宁上戈站施工封闭；宁洛高速洛阳新区站、伊川北站施工禁行；洛栾高速74公里桥面施工，单幅双向通行。
8 平顶山
宁洛高速平顶山段587公里向洛阳方向施工，单幅两车道通行；宁洛高速汝州站改造施工禁止通行，请提前绕行。
9 三门峡
三淅高速三门峡段九龙山隧道改造施工，卢氏站至玉皇山站之间北向南向南阳方向管制禁行，请提前绕行209国道。
全省高速公路44个易发团雾路段
京港澳高速
k900-k905
驻马店确山至正阳
k833-k841
驻马店西平段
k940-k955
信阳段
k745-k760
许昌段
k713-k720
长葛段
k795-k802
漯河段
k600-k615
新乡段
连霍高速
k411-k435
商丘宁陵至民权
k525-k530
开封段
k674-k680
洛阳段
k735-k741
新安至渑池
k779-k793
三门峡观音堂段
k706-k710
洛阳新安段
k844-k846
三门峡灵宝段
k854-k856
新阳高速
k85-k90
驻马店汝南段
k171-k175
驻马店泌阳段
大广高速
k1978-k1982
开封通许段
k1961-k1965
朱砂服务区至通许
k2222-k2227
信阳息县段
k2077+500-k2078+500
周口段
k1762-k1774
濮阳南乐段
k1859-k1862
安阳滑县段
k1896-k1899
新乡长垣段
k1920-k1924
开封段
k2175-k2180
驻马店岳城段
k2264-k2266
信阳槐店至泼河
沪陕高速
k1086-k1105
南阳唐河段
郑尧高速
k25-k27
新郑段
晋新高速
k90-k115
焦作修武至新乡获嘉
k75-k85
焦作修武段
宁洛高速
k723-k726
洛阳伊川段
k482-k490
周口谭庄段
k541-k545
漯河段
日兰高速
k449-k453
开封兰考段
兰焦高速
k20-k36
焦作段
长济高速
k74-k87
新乡延津段
林桐高速
k19-k29
焦作温县段
兰南高速
k158-k168
许昌襄城段
k224-k234
南阳方城段
k255-k260
k205-k206
平顶山叶县段
k49-k53
开封通许段
k90-k100
许昌鄢陵段
(洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 李旋)