提醒！洛阳滨河南路与龙门大道交叉口通行方式有变

经常从新街跨洛河大桥往返洛南和洛北城市区的市民注意啦！新街跨洛河大桥南和滨河南路与龙门大道交叉口通行方式有变，这一改变将更有利于您的顺畅通行。

经常从新街跨洛河大桥往返洛南和洛北城市区的市民注意啦！新街跨洛河大桥南和滨河南路与龙门大道交叉口通行方式有变，这一改变将更有利于您的顺畅通行。

新街跨洛河大桥通车后，从洛龙区高层次文化小区附近走滨河南路一路向东，借助新街桥到瀍河区只需要不到20分钟时间，十分便利，但由于新街跨洛河大桥南匝道尚未完全竣工，滨河南路上桥匝道一度不能使用，上桥车辆与下桥车辆一直共用一个匝道，即上桥车辆也需走桥西侧匝道，在主桥上再进入东侧桥面向北行驶。

日前，新街跨洛河大桥南上桥匝道施工完成，上桥车辆需从滨河南路下穿新街跨洛河大桥行驶到桥东侧再右拐上匝道进入主桥。记者体验发现，不少汽车还按原线路行驶，在桥上吃了“闭门羹”，按照我们的示意图行车吧。

曾经，从新街跨洛河大桥方向往龙门大道方向行驶的车辆也有一个困扰，就是在滨河南路与龙门大道交叉口没有十字路口，由东向西来的车辆还需走洛阳桥到桥北掉头后，方能继续向洛龙区其他方向行驶，十分不便。日前，滨河南路与龙门大道交叉口改造正式完工，从新街跨洛河大桥沿滨河南路来的车辆，在该路口可直接左拐进入龙门大道或者滨河南路，通行顺畅度大大提高。原军民路与龙门大道交叉口已停用，进出车辆可绕至滨河南路行驶。（洛阳晚报记者 连漪）