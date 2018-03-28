洛阳天气：今天气温最高26℃ 明天飘雨还有大降温

今天晴天转多云,东北风4级到5级，气温11℃到26℃；明天阴天有小雨，东北风4级左右，气温5℃到12℃。这么看来，我市不仅会迎来气温跳水，还可能下雨。

昨天，您是不是热得吃了雪糕？不要喊热了，因为从今天起，我市将迎来一波降温，您可要注意适当增减衣服。

昨天早上，小记来到洛浦公园牡丹桥段走了走，跑步的、抖空竹的、练太极的，热闹又和谐。牡丹早开品种凤丹白，一朵朵挺立枝头，白色的花瓣、黄色的花蕊，像飘逸的仙女，吸引众多市民拍照留念。微风吹过，空气中飘来阵阵花香，令人心情舒畅。

虽然尚未入夏，但昨天的气温已在30℃以上，街头一派夏天景象：穿短袖的、穿裙子的比比皆是，有些人甚至穿上了凉鞋。

小记回到单位，发现有些同事也受不了这夏天般的气温，换上了短袖。小记可不像这些同事立场不坚定，依然坚持“春捂秋冻”的原则，穿着秋衣秋裤。然而，当小记不自觉地喊着“热得快冒烟”时，换来的是同事鄙视的目光。

中午，小记热得有些坐立不安，在奋笔疾书(其实是敲键盘)时手心不停出汗，以至于不得不隔段时间去趟洗手间洗下手。小记决定，是时候脱掉秋衣秋裤了……

天热，人受不了，机器也受不了。冬天时车主很少开窗，如今气温升高，加上空气潮湿，很容易滋生细菌，有车一族要特别留意车内除菌，对空调系统进行杀菌消毒，对车内坐垫、出风口等更要清扫干净，以保持车内整洁。此外，气温高，您也要注意及时保养爱车，检查线路、油管是否有松动的迹象，发现问题及时修复。

正在小记热得“火冒三丈”时，看了今明两天的天气情况，瞬间“透心凉”，因为终于要迎来一波降温啦！市气象台预计，今天晴天转多云,东北风4级到5级，气温11℃到26℃；明天阴天有小雨，东北风4级左右，气温5℃到12℃。这么看来，我市不仅会迎来气温跳水，还可能下雨。(洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 禹东晖 )

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本周冷空气活跃气温迎来大跳水

据中国天气网

2日至6日，有两股冷空气接踵而至影响我国，北方降温普遍会超过10℃，冷暖切换明显，且多沙尘天气。随着冷空气南下，南方多地气温也将大跳水。此外，受冷空气影响，今起我国降水范围将扩大，湖南、贵州等地有大雨。

目前冷空气正趋于活跃，且势力较强，未来几天将横扫我国大部分地区，逐渐收复气温“失地”。今天冷空气将席卷北方，受其影响，新疆北部、西北、华北、东北、黄淮等地的大部分地区将先后降温6℃到10℃。

之后，另一股冷空气将接踵而至。预计4日至6日，受冷空气影响，全国大部分地区将先后有6℃到8℃的降温，局地降温在10℃以上。

预计4日到5日，北方气温将降至本轮降温过程的最低点，大部分地区气温由前期较常年同期显著偏高转为显著偏低。此外，本周由于冷空气频繁侵扰，北方地区多沙尘天气。