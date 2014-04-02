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2018中国洛阳赏石文化艺术展暨交易会开幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-02 08:49

　　昨日，由中国观赏石协会主办的2018中国洛阳赏石文化艺术展暨交易会在我市赏石文化主题公园——南关公园开幕，10万多方奇石汇聚洛阳、争奇斗艳，吸引了全国乃至国外不少赏石爱好者前来。

　　中国观赏石协会会长寿嘉华，市委常委、宣传部部长杨炳旭等出席开幕式。

　　本次石展以“老友新朋会河洛、一带一路展新颜”为主题，来自全国各省(市、自治区)以及新加坡、马来西亚、韩国等国家的10万多方奇石悉数亮相，其中展出精品奇石约600方。

　　本次展出的奇石共100多种，既有传统名石黄河石、长江石等，也有当今风靡“石界”的冰彩玛瑙、陈炉石、潦河石、台湾南田石、陨石等。我市的黄河石、牡丹石、河洛玉、梅花石、荷花石、伊源玉、黄蜡玉等奇石也闪亮登场。

　　市赏石协会相关负责人介绍，组团参展是本次石展的一大亮点，湖北十堰的汉江石、宜昌的三峡石，江苏徐州的灵璧石，安徽淮南的紫金石，山西垣曲的梅花石，山东泰安的泰山石、淄博的文石，湖南娄底的金纹石，河北邯郸的太行石、保定的唐河彩玉石等均为组团而来，大大提高了展出观赏石的品质。

　　据了解，本届石展将持续至10日，免费对公众开放。“第二十八届中国(洛阳)国际奇石邀请展”和“第二届晋冀鲁豫精品花石邀请展”同时在本届石展上开展。（洛阳日报记者 赵佳）
[ 责任编辑：马佳佳]
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