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宁洛高速新区站恢复通车
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-02 08:51

记者 梅占国 摄

　　经过两个月的紧张施工，昨日18时，宁洛高速公路新区站恢复通车。改建后的收费站变为4进6出，并新增停车区。

　　昨日下午，记者在位于开元大道西端的宁洛高速新区站看到，收费大棚顶部由两个对称的弧形结构组成，犹如一对振翅欲飞的翅膀。新的进出口通道十分宽敞，由以前的2进3出变为4进6出，进出口各设有两个ETC车道。站区东南侧的加油站旁设有一个小型停车区，可供过往司机临时停车。此次改造将站区整体向东移动了45米，总改造长度为366米。

　　副市长张世敏等参加相关活动。(洛阳日报记者 张宁)
[ 责任编辑：马佳佳]
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