宁洛高速新区站恢复通车

经过两个月的紧张施工，昨日18时，宁洛高速公路新区站恢复通车。改建后的收费站变为4进6出，并新增停车区。
经过两个月的紧张施工，昨日18时，宁洛高速公路新区站恢复通车。改建后的收费站变为4进6出，并新增停车区。
昨日下午，记者在位于开元大道西端的宁洛高速新区站看到，收费大棚顶部由两个对称的弧形结构组成，犹如一对振翅欲飞的翅膀。新的进出口通道十分宽敞，由以前的2进3出变为4进6出，进出口各设有两个ETC车道。站区东南侧的加油站旁设有一个小型停车区，可供过往司机临时停车。此次改造将站区整体向东移动了45米，总改造长度为366米。
副市长张世敏等参加相关活动。(洛阳日报记者 张宁)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605