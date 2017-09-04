隋唐城遗址植物园：牡丹盛开 喜迎客来

这是昨日记者在隋唐城遗址植物园内拍摄的游客赏花游园的场景。该园约有110个品种2万株牡丹开放。人工调控花期牡丹有丛中笑、洛阳红、蓝月亮、胜葛巾、银红巧对等品种成片盛开；露地自然花期牡丹有景玉、杏花春雨等零星初开。

这是昨日记者在隋唐城遗址植物园内拍摄的游客赏花游园的场景。该园约有110个品种2万株牡丹开放。人工调控花期牡丹有丛中笑、洛阳红、蓝月亮、胜葛巾、银红巧对等品种成片盛开；露地自然花期牡丹有景玉、杏花春雨等零星初开。

目前，我市牡丹观赏园人工调控花期牡丹进入盛花期，露地自然花期牡丹早开品种零星开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。（洛阳日报记者 曾宪平 摄）