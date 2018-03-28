第36届中国洛阳牡丹文化节赏花启动仪式今日举行

阵阵春风中，牡丹送香来。今日上午，第36届中国洛阳牡丹文化节赏花启动仪式在中国国花园举行，一年一度的赏花大幕由此拉开帷幕。

洛阳网讯 阵阵春风中，牡丹送香来。今日上午，第36届中国洛阳牡丹文化节赏花启动仪式在中国国花园举行，一年一度的赏花大幕由此拉开帷幕。

据了解，目前洛阳各主要牡丹观赏园的人工调控花期牡丹进入盛花期，露地自然花期的早开牡丹品种陆续开放。其中，市区各牡丹观赏园早开牡丹品种4月3日前后陆续开放，中开品种4月7日前后进入盛花期，晚开品种4月12日前后进入盛花期。邙山牡丹观赏园花期整体上比市区晚3天左右，早开牡丹品种4月6日前后陆续开放，中开牡丹品种4月10日前后进入盛花期，晚开牡丹品种4月15日前后进入盛花期。

本届牡丹文化节以“花开新时代开启新征程”为主题，将按照“以节促建、以节促管、以节推介、利民惠民、全面提升”的办节宗旨，从调控牡丹花期、完善功能设施、丰富文化活动、提升优质服务等方面入手，努力打造优美宜人的赏花环境，提供更加细致入微的游园服务。

本届牡丹文化节举办时间为4月5日至5月5日，洛阳将加大惠民力度，在完善“旅游年票不受限、部分公园不收费、社会车辆不禁行、餐饮住宿控涨幅、环城高速豫C车辆免费通行”等惠民政策基础上，新推出“文化消费有补贴”政策。其中，牡丹公园、西苑公园、天香牡丹园、洛阳农博园实行免费入园赏花政策；王城公园、中国国花园、隋唐城遗址植物园、国家牡丹园实行优惠票价，门票价格低至10元和30元(法定节假日及周六、周日)。