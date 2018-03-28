4月1日洛阳牡丹花情预报：各牡丹观赏园人工调控花期牡丹进入盛花期

第36届中国洛阳牡丹文化节赏花启动仪式4月1日上午在中国国花园举行。目前，全市牡丹观赏园人工调控花期牡丹进入盛花期，露地自然花期牡丹早开品种零星开放。 第36届中国洛阳牡丹文化节赏花启动仪式4月1日上午在中国国花园举行。 目前，全市牡丹观赏园人工调控花期牡丹进入盛花期，露地自然花期牡丹早开品种零星开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。四星级牡丹观赏园花情如下： 中国国花园 全园约有60个品种1.8万株牡丹开放。人工调控花期牡丹有景玉、洛阳红、种生红、黑海撒金等品种成片盛开；露地自然花期牡丹有凤丹白、藏枝红、蓝月亮等品种初开。主要赏花点：早开园(西区)、秋翁遇仙亭。 王城公园 全园约有30个品种5000株牡丹开放。人工调控花期牡丹有二乔、姚黄、赵粉、洛阳红、黑海撒金等品种成片盛开；露地自然花期牡丹有彩绘、景玉、明月花、狮子头等品种初开。主要赏花点：沉香楼、牡丹仙子周边。 隋唐城遗址植物园 全园约有70个品种8300株牡丹开放。人工调控花期牡丹有丛中笑、洛阳红、蓝月亮、胜葛巾、银红巧对等品种成片盛开；露地自然花期牡丹有景玉、新社红、杏花春雨等零星初开。主要赏花点：科技园、九色园。园内碧桃、海棠、紫荆、樱花等大面积盛开。 国家牡丹园全园约有20个品种2000株牡丹开放。人工调控花期牡丹有卷叶红、蓝月亮、洛阳红等品种盛开。四季牡丹展馆内有约30多个品种400盆牡丹盛开。 国际牡丹园全园约有30个品种5000株牡丹开放。人工调控花期牡丹有二乔、芳纪、洛阳红、蓝月亮等品种盛开；太阳、珊瑚台等品种初开。主要赏花点：科研区。 神州牡丹园 园内国韵阁、富贵楼、天香会馆和四季展厅内展出约50个品种2000盆牡丹，主要品种有金阁、二乔、花王、洛阳红、银红巧对。露地自然花期牡丹有凤丹、绿幕隐玉等品种零星初开。 三星级牡丹观赏园花情如下： 牡丹公园 全园有10个品种约100株牡丹开放。人工调控花期牡丹有二乔、彩绘、洛阳红等品种盛开；露地自然花期牡丹有凤丹白、凤丹粉、黑海金屑等品种初开。 西苑公园 全园有10个品种约100株牡丹开放，人工调控花期牡丹有洛阳红、种生红、朱砂垒等品种盛开；露地自然花期牡丹有二乔、彩绘、种生红等品种初开。（见习记者 徐文波 摄） 第36届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组 2018年3月31日