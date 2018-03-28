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洛阳旅游年票不受限 带旺人气促转型
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-31 09:24

　　近日，在位于涧西区景华路与长安路交叉口附近的一家旅游年票代售点，不时有顾客到此办理旅游年票。

　　“在洛阳上学的大中专院校学生可凭学生证办理旅游年票，为我们这些外地学生在洛阳旅游提供了便利。”家在三门峡的河南科技大学学生王静说，旅游年票取消了旅游旺季的限制，越来越实惠，她和同学一起来办理。

　　今年牡丹文化节期间，我市实施“5+1”惠民政策，旅游年票仍可正常使用。临近牡丹文化节，旅游年票迎来办理高峰。据统计，3月1日至3月27日，市年票办共售出旅游年票6.85万张，比2月增长约45%。

　　家住西工区的张玉博刚刚办理了旅游年票。他说，洛阳旅游年票取消了旺季限制，还能免费游览部分牡丹园，牡丹文化节期间游景区能省不少钱。“我要为这个福利点赞！”

　　市年票办相关负责人表示，洛阳旅游年票发行12年来，涵盖景区由16家增至38家，龙门石窟、白云山、龙潭峡、老君山、鸡冠洞等核心景区都包含在内，年票所含景区门票总价由800元增至1800多元，而销售价格一直保持每张60元未变，让市民真真切切得到了实惠。

　　旅游年票惠民力度加大，越来越多的人持旅游年票赏花观景。去年牡丹文化节期间，龙门石窟景区接待持旅游年票游客超过6万人次。该景区相关负责人表示，今年牡丹文化节期间，预计游客接待量会比去年更多，景区将进一步完善设施、细化预案，提升工作人员的服务意识和服务能力，让游客游览更舒心。

　　重渡沟景区相关负责人表示，为了迎接牡丹文化节，景区提前对住宿、餐饮、安全等服务设施进行了完善提升，确保接待质量，以更好的管理和服务来吸引更多游客。

　　“惠民举措除了给群众带来实惠，更能促进景区管理服务、基础设施等提升。”市旅发委相关负责人表示，目前，全市各景区正积极做好各项准备工作，确保各项惠民措施落到实处。市旅游部门将进一步做好游客接待服务工作，制订完善景区安全预案、分流预案、应急预案，确保游客游览舒心、安全。

　　“去年以来，从洛阳旅游年票的办理情况不难看出，群众的旅游需求在不断增长。”河南科技大学经济学院院长刘溢海表示，惠民举措带来的是人气的提升，是吃、住、行、游、购、娱全产业链的收入增加。从长远看，有利于推动我市旅游产业加快由“门票经济”向“产业经济”转型升级，推动整个旅游产业的发展。（ 洛阳日报记者 戚帅华）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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