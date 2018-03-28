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孟津现北魏时期莲花状石质文物
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-30 09:03

　　28日，记者从市文物局了解到，孟津县文物局新征集到一个北魏时期莲花状石质文物。该县文物局初步判断，该莲花状石质文物是北魏时期石刻。

　　25日，该县文物局接到朝阳镇张凹村村民反映，该村在早年平整道路时发现一个“莲花石”，形状圆润饱满，类似莲花瓣，因体积较大被直接掩埋，现在村子要重新扩修村道，他担心施工会损坏文物。该县文物局立即组织相关人员赶赴现场，找到了这块“莲花石”，并转运至县文物局库房。

　　记者现场看到，该“莲花石”呈圆形，青灰色，最大直径约1米，高约45厘米，由一块整石雕刻而成，保存较好。该文物为双重(上下两层)覆莲形，从莲瓣看，覆莲部分为双层覆莲且莲瓣宽阔。据介绍，该文物具有较高的考古价值和一定的观赏性。

　　据《洛阳北邙古代家族墓》一书记载，从已出土墓志中得知，北魏尔朱家族墓群在今朝阳镇北部张凹村、阎凹村、十里头村(送庄镇辖)南北一线上。“这个石刻莲花的主人应该是北魏权臣尔朱荣。”张凹村73岁村民张广斌介绍，据村里老人回忆，1933年时该村一座大墓被盗，村里散落了一些石刻文物，其中一个墓志显示这座墓的主人是尔朱荣。

　　下一步，该县文物局将对石刻莲花展开进一步研究，待县博物馆建成后进行展出。（洛阳日报记者 朱艳艳 通讯员 王勤）
[ 责任编辑：席倩倩]
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