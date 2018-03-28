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洛阳王城公园牡丹连片绽放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-30 08:28

　　“仙子”讲解员在模拟讲解

　　“大家好，欢迎您来到王城公园……”昨日上午，王城公园西南侧沉香楼牡丹观赏区内，早开牡丹品种展露容颜，花丛中，一群身着古装的“仙子”引起了不少游客驻足、拍照。

　　这些“仙子”是谁？王城公园相关负责人告诉《洛阳晚报》记者，她们是今年牡丹文化节期间，将在该园担任讲解服务的讲解员。

　　服务 14名“仙子”讲解员细说牡丹故事

　　今年，该园聘请了14名专业讲解员，她们将以“仙子”的形象为市民服务。这两天，园内牡丹已成片开放，这些“仙子”正在园内进行讲解培训。牡丹文化节期间，她们将身着古装，为游客讲解牡丹品种、洛阳历史和牡丹故事等。

　　今年，该园搭建了近3000平方米的大棚，利用科学手段人工对9大色系30余个品种近6000株牡丹调控花期。目前，大棚内的早开品种牡丹已全部进入初花期，预计4月1日迎来盛花期。

已入住的白孔雀

　　亮点 15只白孔雀入住园中

　　头顶白色冠羽，时而在园中悠闲踱步，时而伸长脖子四处张望……从今天起，若您来王城公园，除了能观赏到初展容颜的“国色”，还能在该园动物园东南侧的孔雀园内，与15只新入园的白孔雀近距离接触。

　　王城公园动物园刘兆阳介绍，此次该园引进了20只白孔雀，其中有8只公孔雀、12只母孔雀。昨日，首批15只白孔雀入住园中，这些白孔雀目前已满1岁，相当于青年时期。

　　这些白孔雀目前状况良好，为了确保它们的营养，细心的饲养员为它们准备了饲料、蔬菜等食物。今日，这15只美丽的白孔雀就能与游客见面。

　　便捷 两台自助售票机“上岗”

　　“请您选择要购买的门票类型……”昨日，在王城公园正大门西侧的自助售票大厅内，两名引导员正接受培训。从4月1日起，王城公园自助售票大厅正式对外开放，游客可通过两台自助售票机便捷购票。

　　来到自助售票机前，记者在语音提示系统的引导下，体验了购票步骤：点击“我要购票”—选择购票种类和数量—选择支付方式—扫码完成支付，拿到门票，全程只需几分钟。

　　安全 新增电子安检门增加安保人员

　　每年牡丹文化节，王城公园都是各方游客来洛赏花的主要观赏地点。为了确保游客的游园安全，昨日，王城公园正大门、西门、北门正加紧安装电子安检门。牡丹文化节期间，这些新“上岗”的电子安检门，将“协助”该园安保人员，对来园游客是否携带管制刀具等违禁品进行检查。

　　这两日，该园索道管理处也正在对处治各类突发事件进行集中演练。今年牡丹文化节期间，该园增加200名安保人员，在公园各大门、广场、牡丹观赏区等人流量较大的地点进行不间断巡逻，维持游园秩序，为游客提供咨询服务。（洛阳晚报记者 李雨璐 特约通讯员 乔丽娜 实习生 段婉璐/文 记者 张怡熙/图）

　　白孔雀小档案

　　白孔雀是人工繁育下野生蓝孔雀的变异品种，数量稀少，是极为珍贵的观赏鸟。

　　外形：白孔雀全身洁白，羽毛无杂色，眼睛呈淡红色。

　　习性：与其他孔雀相近，喜欢生活在丘陵的森林中、干燥的半沙漠化草地、灌木和落叶林地区，尤其在水域附近。清晨和傍晚随群到田地里觅食，喜欢在地面上筑巢，在树上栖息，主要以种子、昆虫、水果和小型爬行类动物为食。
[ 责任编辑：史戎戎]
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