洛阳七旬老人公厕摔倒 热心市民助其脱险境

昨日，安乐派出所民警致电本报记者：一位老先生到公厕方便时不慎摔倒，疼得站不起来，群众打电话求助我们，我们赶到后协助急救人员把老人抬上救护车，希望老人没大碍。

昨日，安乐派出所民警致电本报记者：一位老先生到公厕方便时不慎摔倒，疼得站不起来，群众打电话求助我们，我们赶到后协助急救人员把老人抬上救护车，希望老人没大碍。

27日16时30分前后，安乐派出所巡逻队队员魏建生接到报警称，在安乐镇西岗村一公厕，有位老人需要帮助。魏建生与同事赶到现场，看到一位老先生蹲在男厕的地上，表情痛苦。魏建生等人上前准备搀扶老人起来，老人说：“你们别扶我起来，我的骨盆疼得厉害。”

魏建生得知，老人姓王，70多岁，来厕所方便时不慎摔倒，因骨盆疼痛一直站不起来，担心搀扶老人会对其造成二次伤害，他赶紧拨打了120。

等待急救人员期间，魏建生询问得知，老人的老家是新安县的，目前独居，有个保姆照料，但其没有家人与保姆的联系方式。

急救人员到场后，魏建生等人协助他们，用担架将老人抬上救护车。接着，魏建生与同事多方打听，终于找到老人的保姆。“我们通知保姆将情况告知老人的家人后就离开了，希望老人没有大碍。”魏建生说。

昨日，安乐派出所民警致电本报记者：一位老先生到公厕方便时不慎摔倒，疼得站不起来，群众打电话求助我们，我们赶到后协助急救人员把老人抬上救护车，希望老人没大碍。

27日16时30分前后，安乐派出所巡逻队队员魏建生接到报警称，在安乐镇西岗村一公厕，有位老人需要帮助。魏建生与同事赶到现场，看到一位老先生蹲在男厕的地上，表情痛苦。魏建生等人上前准备搀扶老人起来，老人说：“你们别扶我起来，我的骨盆疼得厉害。”

魏建生得知，老人姓王，70多岁，来厕所方便时不慎摔倒，因骨盆疼痛一直站不起来，担心搀扶老人会对其造成二次伤害，他赶紧拨打了120。

等待急救人员期间，魏建生询问得知，老人的老家是新安县的，目前独居，有个保姆照料，但其没有家人与保姆的联系方式。

急救人员到场后，魏建生等人协助他们，用担架将老人抬上救护车。接着，魏建生与同事多方打听，终于找到老人的保姆。“我们通知保姆将情况告知老人的家人后就离开了，希望老人没有大碍。”魏建生说。(洛阳晚报记者 魏巍通 讯员 方楚)