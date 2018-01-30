河南自贸区洛阳片区金融机构达13家

26日，中原银行洛阳自贸区科技支行正式开业。至此，进驻河南自贸区洛阳片区的金融机构达13家。
26日，中原银行洛阳自贸区科技支行正式开业。至此，进驻河南自贸区洛阳片区的金融机构达13家。
中原银行洛阳分行自2016年11月28日开业以来，按照“贴近市民、服务小微、支持三农，推动区域经济发展”的市场定位，不断提升金融创新和服务能力，加大对我市重点区域、领域和薄弱环节的支持力度。截至去年年末，该行各项存款43.91亿元，较年初新增33.52亿元；各项贷款77.33亿元，较年初新增62.2亿元，贷款增长量居全市单个金融机构首位，为我市经济社会发展作出了突出贡献。
洛阳自贸区科技支行是中原银行在我市设立的第一家市区支行。当日，中原银行洛阳分行与河南自贸区洛阳片区、高新区签订《支持地方经济发展战略合作协议》。未来三年，中原银行计划在洛阳片区和高新区提供不少于100亿元的融资支持，在城乡一体化发展、支柱产业培育、中小企业成长等方面，积极提供特色化、差异化、多元化的金融产品和服务，全力支持洛阳片区和高新区经济发展。（洛阳日报记者 李迎博 通讯员 韩雪）
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