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南沙发展，质量有多高？（南沙自贸区发展启示）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-24 10:04

　　开栏语

　　2015年，中国(广东)自由贸易试验区广州南沙新区片区在南沙挂牌。仅仅两年之后，落户南沙的企业数量就由挂牌前的2.2万户上升至当前的5.5万户。作为广州的副中心，南沙在崛起，这块创新、创业热土，正在与香港形成优势互补。日前，本报记者走进南沙自贸区，体验了南沙的改革气魄和发展速度。洛阳日报今起推出《他山石·南沙自贸区发展启示》栏目，拟从创新发展、吸引人才、政务改革、智能制造、优化环境等方面尝试解读南沙的“发展密码”，希望能对洛阳自贸区建设有所启发。

　　南国春来早。漫步位于珠三角经济圈中心的南沙自贸区，满目皆是火红的木棉花和摇曳的紫荆花。

　　两年前，南沙还不引人注目。如今，世界500强企业，有90多家已经落户这里。

　　在今年全国“两会”上，《政府工作报告》中提到“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”。何谓高质量发展？南沙自贸区的实践和成果，成为一个生动注脚。

　　春节过后，广州市11个行政区陆续公布2017年经济统计数据和经济运行分析数据，南沙区GDP以10.5%的增速一枝独秀，位居全市第一。

　　其实近年来，广州市的各区已逐渐从关注经济总量和投资、消费、外贸等传统经济指标，转变为关注对经济质量的相关评价，比如金融业、新兴产业等对经济增长的拉动效应，更加突出呈现规模以上企业产值、高新技术企业产品产值等经济质量的指标。

　　就是在这样的背景下，南沙区依然成绩骄人。

　　走进南沙区，记者最好奇的一个问题就是——在这块土地上，高质量的GDP增速究竟是怎样产生的？

　　南沙区人民政府2017年工作报告给出了部分答案：

　　2017年，区内已集聚3300家金融和类金融机构，比2015年自贸区挂牌前增长26倍；

　　全年通过SPV方式新引进落地25架飞机，南沙区已成为华南地区最大的飞机租赁集聚地；

　　新落户融资租赁企业235家，累计落户489家，累计业务合同余额超1700亿元，融资租赁企业数量和业务规模占广州全市的八成；

　　目前，南沙区重点在谈项目98个，投资额4570.04亿元。航运物流产业、装备制造产业、科技智慧产业、商业服务产业、旅游健康产业等五大主导产业发展迅猛，南沙正在成为引领大珠三角乃至华南地区产业转型升级的新高地；

　　…………

　　南沙的发展质量究竟有多高？在当地工作、生活了近二十年的亲戚给记者讲了一个小故事。

　　2016年年底，一群原在卫星导航公司从事产品研发及机械设计的技术型人才，合伙成立了一个名为“凡象科技”的公司。后来，“凡象科技”入孵由南沙区、微软(中国)有限公司、香江集团合作共建的“独角兽牧场加速器”平台。他们决定“改行”，从做卫星导航“跨界”到当制造企业的“医生”——为企业提供有针对性的智能制造解决方案，以解决企业的难题。

　　再后来，这家公司发现，从前大家都是去家具市场买成品家具，如今基于年轻人的个性化需求，更多人愿意去定制家具，而渐渐兴起的民宿、特色酒店等也需要大量的定制家具。

　　发现了市场蓝海，“凡象科技”又有了新的发展愿景：“我们将致力于把工厂制造流程智能化，希望未来能够像造汽车一样造家具。”

　　以“独角兽牧场加速器”为切入点，南沙区正在高标准建立辐射粤港澳、影响东南亚的创业生态体系和创新生态圈，助力南沙打造世界人工智能高地。

　　日前，南沙“香江独角兽牧场计划”已经出台，他们将在第一年孵化出10家到15家企业，主要面向人工智能、移动互联网、跨境电商、智能制造和智能硬件的高科技产业生态链；三年内将孵化出50家企业，总估值25亿元。（洛阳日报记者 赵志伟）
[ 责任编辑：马佳佳]
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