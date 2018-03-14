洛阳警方部署牡丹文化节安保工作

26日召开的全市公安机关第36届中国洛阳牡丹文化节安保工作动员部署会透露，我市将严打景区周边违法犯罪。

26日召开的全市公安机关第36届中国洛阳牡丹文化节安保工作动员部署会透露，我市将严打景区周边违法犯罪。

会议透露，全市公安机关将严格大型活动审批制度，严格审批辖区拟举办的商业演出活动，及时通过微博、微信、广播电台发布客流量预警提示，引导游客合理规划线路，避免在城市区景点内及周边道路形成大面积、长时间拥堵。

根据部署，我市警方将扎实开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击发生在景区的强买强卖、欺行霸市、坑蒙拐骗、敲诈游客等违法犯罪行为；严打现行违法犯罪，快侦快破抢劫等严重暴力犯罪及绺窃、扒窃、撬盗汽车后备箱、砸车玻璃等违法犯罪，继续加大对涉毒人员的打击力度，消除安全隐患。同时，将加强街面巡逻防控，加强对重点地区、要害部位及道路繁华地段的巡逻警力，最大限度地把警力摆在街面上。

我市警方将开展旅游景点及窗口地区治安秩序“大整治”，加强对火车站、高铁站、长途汽车站、公交汽车站及各旅游景点的安全检查，会同、配合有关部门对影响洛阳形象的违章占道、乱摆乱放、沿街乞讨等不文明现象进行集中整治；开展公共娱乐服务场所及出租房屋“大检查”，及时发现、整改安全隐患，严厉打击卖淫嫖娼、赌博、制黄贩黄等违法犯罪活动，净化社会风气；开展枪支弹药、危爆物品“大排查”，深入开展打击整治枪爆违法犯罪专项行动，对流散在社会上的枪支弹药要坚决予以收缴，对生产、储存、销售、运输、使用民用爆炸物品、剧毒、易制爆危险化学品的单位要加强监管。

此外，我市还将针对宾馆酒店、商场市场、公共娱乐场所等人员密集场所及大型群众性活动举办的场馆、旅游景点等，开展拉网式消防安全大检查，及时消除安全隐患；对市区的市政重点工程、高速公路、主要景点和交通要道，按照“一景点一方案一预案”的要求，预判拥堵点段，提前发布预警提示，完善交通标志、标线，规划、设置临时停车场，协调沿街有条件的单位、楼院对外开放停车场地，确保道路畅通有序；加强源头管理和路面管控，严格客货运输企业安全监管，加大对事故多发路段、时段的管控力度，严厉查处超速、超员、疲劳驾驶、酒后驾驶、货车和农用车违法载客等严重交通违法行为，严防发生重特大交通事故。

副市长、市公安局局长李保兴参加会议。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 任双波 范建国）