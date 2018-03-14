周山森林公园将动工提升 国家牡丹园北园有望逐渐开放

日前，在今年首场《百姓问政》节目中，市林业局相关负责人走进直播间，回答了大家关心的问题。

日前，在今年首场《百姓问政》节目中，市林业局相关负责人走进直播间，回答了大家关心的问题。

进出公园不方便 小区居民盼提升

有市民提出，周山森林公园目前只有南大门供大家出入，但因为该门不临交通要道，所以市民和游客从这里进出不方便。另外，南门里面的台阶也不利于老人和残疾人上下。同时，公园东侧附近有好几个小区，人口比较稠密，公园却没有东出入口，平时小区居民出入公园需要绕行很远，很不方便。为此，大家反映了很长时间，但问题依然没有解决。听说市政府近期要对该公园进行提升改造，不知能否满足大家的实际需求？

对此，市林业局局长魏进忠表示，周山森林公园起初只是为了绿化，后来随着人民生活水平的提高，公园成为附近居民休闲健身的好去处。目前，周山森林公园提升的详细规划即将出炉，接下来要作施工规划，同时开展深度设计等工作，预计下半年可全面动工。

小区附近游园少，居民盼牡丹园能开放

市民王女士平时喜欢在公园里锻炼，自从搬入国花宝居小区居住，她发现离家最近的免费公园天仙公园竟有2.5公里远，去着非常不便，而距离他们小区只有几百米远的国家牡丹园常年大门紧闭。

对此，节目组暗访人员咨询了国家牡丹园北门售票处的门卫，了解到该公园每年从4月1日到5月5日开放，其他时间闭园。

一些市民反映，游园的人也可以经由南门出入国家牡丹园，但是现在310国道扩建之后，南门变成了一个大酒店。不仅如此，南北门两侧占用公共土地建起了一些幼儿园、酒店等经营性场所。部分市民曾向林业部门反映，但是林业部门仅回复市民“所反映问题已收悉”。

对此，魏进忠表示，这一问题说明了大家对生态文明的需求。目前，市里正在打造40多个小游园，对于国家牡丹园，因为国家牡丹基因库设在这里，里面有1000多种牡丹，很多要进行保护、培育和研发，所以暂时不对外开放。鉴于大家的需求，国家牡丹园如何逐步开放，接下来可以作为一个课题进一步研究。

国家牡丹园负责人表示，目前，该牡丹园也有将北园逐渐开放的计划，力争两年内实现。

市林业局的嘉宾分别是市林业局局长魏进忠、市林业局副局长李冠达、王联合，市林业局副调研员董沁春、赵伟。

5位问政嘉宾分别是郑鲁豫、吴晓昊、范箫敏、李博、李鹏。

节目最后，经现场90名民评代表投票，市林业局满意率为68.9%，基本满意率为12.2%，不满意率为18.9%。（洛阳晚报记者 李砺瑾）