洛阳市一个小区内的奇葩“公告”：乱扔垃圾者全家将会折寿

昨日，小记从网上发现我市一个小区电梯内的奇葩“公告”：“我们小区内已请法师作法，从窗户往小区内乱扔垃圾者，全家将会折寿。尤其是把垃圾扔到电梯里面的将会全家折寿！”

电梯里的那份“公告”

昨日，小记从网上发现我市一个小区电梯内的奇葩“公告”：“我们小区内已请法师作法，从窗户往小区内乱扔垃圾者，全家将会折寿。尤其是把垃圾扔到电梯里面的将会全家折寿！”

这份“公告”出现在洛龙区帝都国际城小区5号楼1单元电梯内。昨日上午，小记赶到该小区时，这份“公告”仍张贴在该单元的电梯内，但小记没找到张贴者。

“‘公告’是3月21日出现在电梯里的，我们倒没见有法师来小区里做法，多半是有业主受不了一些人破坏公共环境，才写了这份‘公告’。”该单元19楼一名住户告诉小记，虽然这份“公告”内容奇葩，但估计让一些人脸红了。之前，电梯里经常能看到袋装垃圾，这两天干净了许多。也有住户说，一些人缺乏公德，图省事乱扔垃圾，但张贴者这样诅咒别人也不对。

昨日下午，小记联系到负责该小区物业的洛阳长捷物业管理有限公司，工作人员称他们还未注意到该“公告”，此前，他们曾针对小区内高空抛物及电梯内乱扔垃圾现象贴过通知。“我们会尽快让保洁员清理掉这份‘公告’，加强卫生方面的管理。”该工作人员说。（洛阳晚报首席记者 王博东 文/图）