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惊险！洛阳一男子情绪失控持刀反锁屋门
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-23 08:55

双方对峙

　严阵以待

成功控制

　  21日晚，老城区马路街某小区发生惊险一幕：一名男子情绪失控，将自己反锁在家里，手里拿着水果刀和剪子大喊大叫。男子的家人惊慌报警求助。《洛阳晚报》记者闻讯赶到现场，目击老城派出所巡防队员惊险破门救人的过程。

　　突发：男子情绪失控，持刀反锁屋门

　　21日19时许，家住老城区马路街某小区2号楼1楼的文女士报警称，她的弟弟文某突然情绪失控，把自己反锁在家里，谁叫门都不开，他手里还拿着一把水果刀。

　　老城派出所民警刘建平带领巡防队员赶到现场，见到了文某的母亲。老人今年90岁，和56岁的文某生活在一起。文某的母亲说文某患有精神疾病，平时靠药物稳定病情。前几天药吃完了，当天下午文某的举止就有些异常。担心他犯病，她赶紧去药店买药，回来时却发现门被反锁了……

　　刘建平一边安慰老人，一边派队员们查看情况。文某的家位于马路街东段北侧，距丽景门不远，楼下是某家具城，距离中州路很近，属于人员密集区域，如果文某持刀闯出来，很可能威胁到附近群众。为尽快打开屋门将文某控制，经文某母亲同意，刘建平找来了锁匠。

　　惊险：男子手上不仅有水果刀，还有一把剪刀

　　锁匠到位后，民警从铁门缝隙处看到，文某手上不仅有一把约9厘米长的水果刀，还有一把剪刀。

　　情况紧急，刘建平指挥巡防队员们携带警用器械，先对文某家进行布控，防止无关人员进入危险区域。为了在控制文某后及时将其送到医院，巡防队员李留广拨打了河科大五附院的急救电话，该医院的120救护车及时赶到现场待命。

　　曲折：锁匠打开屋门后，男子躲进卧室

　　21日20时30分，待准备工作完成后，两名巡防队员分别携带警用钢叉和警用盾牌冲在前面，另一名巡防队员打开警用强光灯为锁匠照明。

　　刘建平提醒大家注意文某手上的凶器，既要防止被刺伤，也要避免文某自残。随后，巡防队员们护着锁匠开锁，此时文某在屋内不停地大喊大叫。巡防队员们也不停地向文某喊话，让他放下刀子，保持冷静。

　　锁匠很快打开了门锁，巡防队员们推开屋门进入客厅，发现室内没有开灯，一片漆黑。文某早已躲进朝南的卧室里，并用桌子、凳子顶住卧室门，阻止巡防队员们进入。巡防队员们将卧室门撞开一个洞，有队员正准备钻洞时，文某却抄起衣服、暖水瓶、塑料盆朝洞口一股脑儿扔过来。警方的第一次“强攻”宣告失败，双方进入长达十几分钟的对峙时间。

　　随后，巡防队员们开始第二次破门。他们将堆在卧室门口的衣物、桌子清理干净后，透过门洞发现文某正站在床边大口喘气，而且手里没有水果刀和剪刀。

　　机会来了！

　　为分散文某的注意力，刘建平带人在卧室窗外向文某喊话，同时用警用强光灯照在他脸上。与此同时，巡防队员魏建周经门洞钻进屋内，一把抱住文某的腰，将他扑倒在床上。随后，其他人一拥而上将文某控制住。幸运的是，文某和巡防队员们均未受到伤害。

　　21时许，警方将文某交到现场救护人员手中，送往河科大五附院接受治疗。

　　医生提醒患者家属，不管患者病情稳定与否，都应让医生评估，这样才能有效预防精神疾病的复发。家属切勿抱有侥幸心理，擅自停药。(文女士、文某均为化名)(洛阳晚报记者 余子愚 /文 李卫超 /图)
[ 责任编辑：史戎戎]
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