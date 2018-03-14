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洛阳村（社区）“两委”换届选举工作推进会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-23 08:47

　　昨日，全市村(社区)“两委”换届选举工作推进会召开，学习贯彻全省村(社区)“两委”换届选举工作电视电话会议精神，部署推进我市换届选举工作。

　　根据工作部署，6月底前，全市3210个村(社区)“两委”换届选举工作要全面完成。会议要求，要统一思想、提高站位，深刻把握换届选举的新形势新要求，切实增强责任感、使命感、紧迫感，确保选出好班子、绘就好蓝图、建立好机制、换出好风气。要把握原则、明确要求，牢牢把握换届选举工作的主导权，加强党的领导、严格依法办事、充分发扬民主、从严狠抓选风选纪，保证换届选举全过程公开、公平、公正。要严格程序、突出重点，突出“三有三带”(有理想信念和奉献精神，把路子带对；有经济头脑和致富本领，把发展带好；有良好品行和公道之心，把风气带正)标准，选优配强村(社区)“两委”班子，严把人选资格条件，在落实“十不宜”的基础上，细化不宜确定为候选人的“负面清单”，高质量、高标准完成全市村(社区)“两委”换届选举工作，为实施乡村振兴战略、打好精准脱贫攻坚战提供坚强组织保证。

　　市领导赵会生、何伟、张世敏等参加会议。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 陈怡平）
[ 责任编辑：席倩倩]
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