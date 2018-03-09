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栾川县拨云岭村：种植油用牡丹 加快脱贫致富步伐
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-22 08:30

　　“这真是一个好消息，我们村民种植的油用牡丹还没开花，牡丹籽已被企业预订了。”昨日，拨云岭村党支部书记杨来法说。

　　拨云岭村位于栾川县潭头镇西南，伏牛山腹地，是典型的豫西小山村，仅有102户400余人，因山峰高耸能“拨云见日”而得名，海拔在800米以上，景色优美。

　　由于地形原因，之前该村只能种植部分品种粮食，是远近闻名的贫困村。为改变传统种植结构，解决水土流失问题，在政府帮扶下，2012年，村里发动群众在全村1050亩坡耕地和开荒地上种植薄皮核桃；2013年，经过专家论证，拨云岭村又开始探索利用核桃地，林下间作种植油用牡丹。

　　去年，市场形势发生变化，村民们种植的油用牡丹没有换来期望中的经济效益，大量的牡丹籽滞销，村民们忧心忡忡。杨来法心里也像压了一块石头，愁得吃不下饭、睡不好觉。

　　去年秋天，洛阳钦明油脂食品有限公司总经理付钦明得知这一情况后，立即组织技术人员对牡丹籽进行新产品研发，与安阳市的一家生物公司合作，釆用亚临界低温萃取技术，最大限度地保持牡丹籽油的营养成分不流失，打造出精品牡丹籽油。

　　牡丹籽油研发成功，让付钦明喜出望外。他立即联系杨来法，表示要将该村产的牡丹籽全部收购。去年11月19日，杨来法护送装满10多吨牡丹籽的车，给洛阳钦明油脂食品有限公司送货，并帮村民拿到10多万元货款。

　　昨日，付钦明和杨来法又约好，继续预订村民们今年产出的牡丹籽，下一步还要在拨云岭村设立原材料基地，双方进行长期合作。“牡丹籽有了销路，我们脱贫致富的步伐更快了。”杨来法高兴地说。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 杨水林）
[ 责任编辑：史戎戎]
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