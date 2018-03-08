下月初，洛阳将举办第二届河洛文化大集

今年牡丹文化节期间，我市将在洛阳会展中心举办第二届河洛文化大集。现场将进行文创产品展示展销、非遗民俗展演、文化高峰论坛等活动。

昨日，《洛阳晚报》记者从市文广新局获悉，今年牡丹文化节期间，我市将在洛阳会展中心举办第二届河洛文化大集。现场将进行文创产品展示展销、非遗民俗展演、文化高峰论坛等活动。

市文广新局相关负责人介绍，此次活动于4月4日至7日举行，将设置全国文创产品展览展示区、书画作品展示区、非遗美食区、非遗产品及衍生品区、互动体验区、室外表演区等区域，共18000平方米，预设320个展位，200家文创企业和非遗项目参与其中，以充分展示丰富的河洛文化。

为实现文化惠民，主办方将为市民发放文创惠民券、提供免费邮寄服务，同时推出省市级特色非遗美食免费尝，河洛大鼓、河南坠子等民俗表演免费赏等活动。

特别值得一提的是，非遗展演将是此次活动的一大亮点，主办方将邀请河洛大鼓、河南坠子、洛阳曲剧、唢呐、管子、二鬼摔跤、木偶戏、皮影戏等具有特色的民俗表演。（洛阳晚报记者 潘立阁）