三位女画家 联袂办画展

日前，“锦瑟·2018”米建丽、赵丽君、董菲作品展暨城市书房作品捐赠仪式在洛阳市美术馆举行。
日前，“锦瑟·2018”米建丽、赵丽君、董菲作品展暨城市书房作品捐赠仪式在洛阳市美术馆举行。
这次画展由洛阳市美术家协会主办，也是洛阳市女画家联谊会展览月的第二场展览，共展出3位女画家近百幅作品。主办方还组织3位女画家共同创作10幅作品捐赠给市文广新局，助力“书香洛阳”建设。
米建丽、赵丽君、董菲均为河南省美术家协会会员，她们经历不同，画风也不尽相同，但都善于从生活和大自然中捕捉美与情趣，并反映在每件作品中。
此次展览吸引了众多市民前往参观，观众纷纷表示受到了一次美的熏陶。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 牛珂）
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