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“舌尖上的洛阳” 当有产业雄心（河洛谈）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-21 08:39

　　“推动信阳菜成为下一个沙县小吃！”在今年全国两会上，“信阳菜布局全国”成为热点新闻。为让信阳菜及其背后的产业链走向全国、带富一方百姓，当地制订了“五步走”的战略规划，确立了标准制定、食材基地、厨师培训等“九大重点”，而今年就是信阳菜产业上台阶、提水平的关键时期，一方面要着力建立信阳菜理论体系，另一方面要探索整合信阳菜产业链条的上中下游，推出全新的商业模式。

　　近年，信阳菜馆发展迅速，已遍布河南、浙江、云南、北京、上海等16省(市)56市，有了广阔的市场。仅在省会郑州，目前就有3800多个信阳菜馆“攻城略地”；而在洛阳，信阳菜馆同样是“遍地开花”。相关统计数据显示，从2007年到2017年，信阳市住宿与餐饮零售额从53.64亿元增长至275.82亿元，带动近15万贫困人口创业，已成为当地打赢脱贫攻坚战、决胜全面小康的一支生力军。

　　“小菜拉动大产业”。不遗余力地推动信阳菜走向全国，是因为当地人看到了“一盘菜肴的出炉，背后链接着食材种植养殖、食材加工、运输和服务业等相关产业，是名副其实的全产业链”。餐饮产业的整体输出，也让当地的畜禽、鱼虾、菌类特产跟着“走出去”，有助于更有效地推进脱贫攻坚、充分促进社会就业、培育新的经济增长点。尤其是在“乡村振兴”的时代节点中，具有农家菜风格的信阳菜迎来了更好的发展契机，“一盘信阳菜将作成一套乡村产业振兴的大餐”。

　　如此的高位布局，同样是“舌尖上的洛阳”应有的产业雄心。审视洛阳餐饮，水席受制于饮食习惯差异，尚未在全国风行；烫面角、锅贴、浆面条等小吃，基本上还在“偏安一隅”，只能“墙里开花墙里香”；牛肉汤、羊肉汤、驴肉汤、丸子汤、豆腐汤等洛阳汤，多数“只有家门口的自信，没有走出去的雄心”……“买卖做遍，不如卖饭”，餐饮门槛低，但产业体量并不小，如何以全新的产业思维，在全国布局上发力，形成国人叫好又叫座的地方菜品，带出一条具有洛阳特色的餐饮产业链，值得深入思考，更值得大做文章。

　　当然，全国版图上的餐饮业竞争着实激烈，前有兰州拉面、沙县小吃等“老牌餐饮势力”，后有信阳菜等“异军突起”，推动洛阳餐饮在全国的产业化进程可谓任重道远。找准特色和优势，通过政府和社会各界的共同努力，积极推广来自洛阳的“名菜、名吃、名厨、名店”，促进洛阳餐饮标准化、品牌化、产业化建设，加快餐饮与种植、养殖等产业的深度融合，如此，“舌尖上的洛阳”就有突围的可能。(郭旭光)
[ 责任编辑：席倩倩]
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