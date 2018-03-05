伊川县鸦岭镇殷沟村驻村第一书崔光辉的六个身份

3月16日下午，伊川县鸦岭镇殷沟村驻村第一书记崔光辉，应邀到该县人民检察院组织召开的扶贫攻坚工作推进会上作典型发言。在讲到驻村工作方法时，崔光辉脱稿“暴露”了他的六个身份。

3月16日下午，伊川县鸦岭镇殷沟村驻村第一书记崔光辉，应邀到该县人民检察院组织召开的扶贫攻坚工作推进会上作典型发言。在讲到驻村工作方法时，崔光辉脱稿“暴露”了他的六个身份。

“兼职司机”拉近了与群众的距离。崔光辉说，村民去县城不太方便，他每次开车去县城时，都会在村口稍等片刻，看看有没有去往县城的村民，有的话就捎带一程。“在路上不仅能和村民推心置腹地聊天，还能知道一些村里的‘小秘密’……”

“摄影师”照出群众满意度。逢年过节，崔光辉就会借来摄影设备，为村民拍全家福，还免费为大家冲洗、装帧。今年春节，崔光辉加班加点为90余户拍了全家福。同时，他借助摄影之机，走访了全村200多户，增进了与村民的感情，也进一步掌握了各家各户的真实情况。

“手机修理工”成了村里老年人青睐的“香饽饽”。崔光辉说，走街串巷时他经常会遇到一些老人手机出现故障让他帮忙调试。他就顺便用酒精把老人们的手机由内而外擦拭一遍，消毒杀菌。老人们拿到手机后，都笑着说：“呀，咋跟新的一样！”就这样，一件小事使崔光辉赢得了村里老年人的好感和信任。

“倾听者”听出真民声。“一定要听群众把话说完！”崔光辉说，驻村以来，他把殷沟村当成自己家，把贫困户当成自己亲人，每次有群众找他反映问题、提意见、发牢骚时，他都真诚接待，认真倾听，先让群众“发泄”完，然后才条分缕析予以开解，“效果奇佳”。

“代办员”办到群众心坎儿上。驻村后，崔光辉优化了村里的帮办站，由他担任“首席代办员”，做到了群众少跑腿、少花钱、多办事。譬如，每次村民需要打印、复印材料时，他总是给他们多出一两份作为备用。多想一层、多走一步、多问一句、多干一点的办事风格，为崔光辉赢得不少赞誉。

“群主”“一呼百应”。崔光辉建了个微信群，每天推送一些正能量的东西，及时向大家公开村务进展，千方百计吸引村里的年轻人积极参与村里事务。在崔光辉的主导下，群里发言踊跃，提出了不少切合实际的建议，很多难题迎刃而解。

崔光辉最后说，只要驻村工作人员放下架子、耐心坚持、走进群众、与民同处，久而久之，群众就会认可我们、信任我们，同我们一起打赢这场精准脱贫攻坚战！

“受益匪浅！洛阳市劳动模范、伊川县脱贫攻坚驻村工作标兵的称号不是捡来的！”与会人员边鼓掌，边向这个26岁的驻村第一书记投去赞许的目光。（洛阳日报记者 孙自豪）