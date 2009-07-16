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洛阳市出台加强农村基层党建“二十条”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-20 08:44

　　前几天，伊滨区寇店镇寇店村上了一堂“三新”讲习课。“党的十九大报告提出‘实施乡村振兴战略’。看看咱镇道路越修越宽、广场一个接一个建，这是党送给咱们农村、农业、农民发展的又一份大礼！”课上，大家讨论热烈。

　　春风化雨，润物无声。推动全市广大党员群众学习新思想、掌握新本领、创造新业绩，是我市全面建设新时代“三新”讲习所的题中之义。通过在农家院落、田间地头、生产一线为党员群众讲习党的十九大精神、惠民政策和实用科学技术，凝聚了广大农村党员群众实施乡村振兴战略的不竭动力。

　　铸魂强根

　　强化农村基层基础

　　市委书记李亚强调：“推动正确的思路举措落地见效，把美好蓝图变成现实，基层是至关重要的‘最后一公里’。”

　　近年，我市坚持以“河洛党建计划”为统领，使全市尤其是广大农村党组织进一步成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。

　　汝阳县付店镇马庙村村民赵海星没想到，儿子租用村里“幸福礼堂”举办婚礼，场地、炉灶、音响设备没花一分钱，婚礼办得热闹、节俭。坚持用服务赢得民心，为的是让广大群众多一分安心，这是农村基层党组织提升服务功能的初心。

　　去年以来，我市大力规范提升农村党群服务中心，并结合软弱涣散基层党组织整顿等工作，使全市第八批319个后进村(社区)全面实现了晋位升级、转化提升。其中，156个村在美丽乡村建设、返乡农民工创业、特色农业发展等方面取得了长足进步。

　　多措并举

　　强化基层阵地保障

　　近年，我市协调各类资源向基层倾斜，确保农村基层党组织有资源、有能力实施乡村振兴战略。

　　经费支持显著提升。市委要求各县(市)财政每年列支不低于1000万元，作为基层党建工作专项经费。去年，全市共列支3.16亿元基层党建专项经费，大力推进阵地建设、功能提升、教育培训等各项工作。

　　集体经济蓬勃兴旺。按照各县(市)区每个乡镇不少于2个试点的要求，去年，我市累计投入5349.6万元，扶持发展316个县级试点村。

　　干部队伍愈加能干。去年以来，我市提前谋划村“两委”换届工作，对116个换届重点村进行集中整治，培养村级后备干部10681名，一大批想干事、会干事的党员干部脱颖而出。

　　党建引领

　　强化农村党支部核心地位

　　日前，我市印发了《关于加强农村党支部建设全面推进“河洛党建计划”的实施意见》，提出将持续提升农村党支部组织力、建强农村“两委”班子、开展村党支部评星定级等“二十条”相关意见。

　　强化政治引领、提升服务水平。今年起，我市将进一步强化农村党支部核心地位，为实施乡村振兴战略提供坚强有力的组织保障。通过大力建设农村服务型党支部，帮助群众解决生产生活、增收致富中的实际困难，最大限度地凝聚改革发展稳定的正能量。

　　建强农村党员干部队伍。我市将坚持和落实“三有三带”标准，采取村内“选”、上级“派”、社会“招”等方式选优配强农村党支部书记。

　　推进农村工作阵地规范化。开展新时代“三新”讲习所建设，着力将金融、医疗、文化等便民项目引进党群服务中心，将阵地建设成为凝聚人心、提振人气的综合性开放式服务平台。

　　求木之长者，必固其根本。唯有全面加强农村党建工作，实施乡村振兴战略，才能在决胜全面小康、开启洛阳现代化建设新征程中取得新的更大胜利！（洛阳日报记者 李梦龙）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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