孟津25个重大项目集中开工

13日上午，孟津县今年第一季度25个重大项目集中开工。

13日上午，孟津县今年第一季度25个重大项目集中开工。

此次集中开工的项目概算总投资72亿元。其中，工业项目10个，总投资24.8亿元；特色农业项目3个，总投资3亿元；服务业项目4个，总投资6.7亿元；文化旅游项目2个，总投资12.5亿元；社会事业项目1个，总投资8000万元；基础设施项目5个，总投资24.2亿元。

在此次开工项目中，不乏科技含量高、市场前景广阔的亮点项目。其中，总投资10亿元的河南铭义新材料高性能树脂磨具项目预计年产20亿片各型树脂磨具，可提供就业岗位1000余个，预计年产值15亿元；总投资3亿元的河北科莱达建材有限公司3D定制版墙式绿色建筑材料项目将建设一条标准化生产线，主要生产3D定制版墙式绿色建筑材料，进军新型建材市场；总投资1亿元的洛阳豪智机械有限公司年加工2000吨风电锁紧盘二期项目新建车间7000平方米，新增风电锁紧盘加工生产线，助力企业产品加速开拓新能源市场。

下一步，孟津县各有关部门将对项目实行“保姆式”“一站式”服务，及时协调解决项目推进中出现的问题，迅速掀起项目建设新高潮，确保项目早建成、早投产、早见效。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 特约通讯员 郑战波）