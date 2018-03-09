省高职单招考试明日开始填报志愿

日前，省教育厅公布了今年我省进行高等职业教育单独考试招生(简称高职单招)的84所高校名单，今年我省高职单招考试填报志愿也将于明日启动。

日前，省教育厅公布了今年我省进行高等职业教育单独考试招生(简称“高职单招”)的84所高校名单，今年我省高职单招考试填报志愿也将于20日启动。

高职单招是高等职业学校等高校在高考前在本地符合当年高考报名条件的考生范围内，自行命题单独组织文化知识和职业技能考试，根据考试成绩综合评价择优录取的一种普通高校招生方式。

根据我省规定，凡已参加河南省2018年普通高校招生统一考试、河南省2018年普通高校对口招收中等职业学校毕业生考试的报名者，不属于非豫户籍高中起点的一年制中职生(随迁子女除外)的考生，均可参加2018年我省高职单招考试。

考生可以登陆河南省教育厅官网(http://www.haedu.gov.cn/)或河南省学历教育招生章程核定系统网站(http://zszcba.haedu.gov.cn/)，搜索查询2018年高职单招文件，了解招生政策和招生高校、招生专业、招生人数等相关信息。

我省高职单招考试报名施行网上报名。想要报名的考生可于3月20日9时至23日18时登录“河南省普通高校招生考试服务平台”(http://pzwb.heao.gov.cn)，按照要求进行网上填报志愿。每名考生只能填报一所高校志愿，可以在规定的填报志愿时间内进行不超过两次的志愿修改，以网上最后一次保存的志愿为准。

今年我省高职单招考试时间统一在4月1日进行，考生需到所报学校进行考试。具体考试安排，考生可以登录河南省学历教育招生章程核定系统网站，或所报高校官网进行查询。

高职单招考试结束5个工作日后，考生可致电所报院校查询成绩，也可登录所报考院校的网站进行查询。如对考试成绩有异议，可在院校公布成绩后的3个工作日内，向报考院校申请复查成绩。

通过高职单招考试的考生无须参加高考就可以被所报院校录取。在国家规定的政策范围内，通过高职单招入学的学生与参加全国普通高校招生统一考试录取的学生在校学习、生活、管理、就业创业、评优评先和申请奖学金、助学金、贫困生资助等方面享有同等待遇。

需要注意的是，被高职单招录取的考生，不能再参加2018年普通高校其他方式的招生考试。 (洛阳日报记者 郭秩铭)