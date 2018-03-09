洛阳将建立现代医院管理制度

医院系统是医疗体系的“主力军”。市政府近日印发的《关于建立现代医院管理制度的实施意见》(以下简称《意见》)指出，我市将建立现代医院管理制度，实现政事分开、管办分开，明确医院功能定位，充分释放医院活力，更好地满足人民群众看病就医的需求。

医院系统是医疗体系的“主力军”。市政府近日印发的《关于建立现代医院管理制度的实施意见》(以下简称《意见》)指出，我市将建立现代医院管理制度，实现政事分开、管办分开，明确医院功能定位，充分释放医院活力，更好地满足人民群众看病就医的需求。

《意见》提出，到2020年，基本建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度。改革将分为三步走：今年6月底前，各县(市)区要结合自身实际，制订具体实施方案，明确工作目标、主要任务、工作机制、具体步骤和相关要求。今年7月至2019年12月，选择市中心医院和市妇女儿童医疗保健中心为试点，先行探索经验。各县(市)区也要选择至少一家公立医院开展试点，取得经验，逐步扩大。2020年是全面推开阶段，总结试点经验，完善政策措施，全面建立现代医院管理制度。

■健全民主管理制度

《意见》指出，院长全面负责医疗、教学、科研、行政管理工作。在决策程序上，公立医院发展规划等重大事项，以及涉及医务人员切身利益的重要问题，要经医院党组织会议研究讨论同意，保证党组织意图在决策中得到充分体现。把党的领导融入公立医院治理结构，医院党组织领导班子成员应当按章程进入医院管理层或通过法定程序进入理事会，医院管理层或理事会内部理事中的中共党员一般应当进入医院党组织领导班子。

医院要健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度。医院研究经营管理和发展的重大问题应当充分听取职工意见，召开讨论涉及职工切身利益的会议，必须有工会代表参加。

院长是医院依法执业和医疗质量安全的第一责任人，要建立全员参与、覆盖临床诊疗服务全过程的医疗质量管理与控制工作制度，严格落实首诊负责、三级查房等医疗质量安全核心制度。

■医务人员薪酬制度有变

医务人员的薪酬制度将“大改”。《意见》明确，在收入分配、职称评定、管理使用等方面，对编制内外人员统筹考虑，推动同岗同薪同待遇。公立医院在核定的薪酬总量内进行自主分配，体现岗位差异，兼顾学科平衡，做到多劳多得、优绩优酬；探索实行目标年薪制和协议薪酬。

医院将建立健全绩效考核指标体系，考核结果与医务人员岗位聘用、职称晋升、个人薪酬挂钩。严禁给医务人员设定创收指标，医务人员薪酬不得与药品、卫生材料、检查、化验等业务收入挂钩。在绩效工资分配上，重点向临床一线、业务骨干、关键岗位及支援基层和有突出贡献的人员倾斜，做到多劳多得、优绩优酬，着力体现医务人员技术劳务价值。

医院将健全人才培养培训管理制度。城市医院医生在晋升主治医师或副主任医师职称前到基层或对口帮扶的医疗机构累计服务不少于1年。城市大医院要积极为基层和边远贫困地区培养人才。

■推动优质资源下沉

三级公立医院要推动优质资源下沉，进一步改善医疗服务，优化就医流程，合理布局诊区设施，科学实施预约诊疗，推行日间手术、远程医疗、多学科联合诊疗模式。加强急诊急救力量，畅通院前院内绿色通道。开展就医引导、诊间结算、检查检验结果推送、异地就医结算等信息化便民服务。开展优质护理服务，加强志愿者服务。推进院内调解、人民调解、司法调解、医疗风险分担机制有机结合的“三调解一保险”机制建设，妥善化解医疗纠纷，构建和谐医患关系。

■逐步取消公立医院行政级别

按照《意见》，我市将改进公立医院领导人员选拔、任用与管理，对行政领导人员，加大聘任制推行力度。逐步取消公立医院的行政级别，各级卫生计生行政部门负责人一律不得兼任公立医院领导职务。

同时，医院将探索编制体制管理创新，在新建或恢复公益属性公立医院试行员额制管理。由机构编制部门根据核定的床位数、床位使用率等情况，核定总员额并根据情况逐步到位，实现“总量控制、标准核定、实名统计、分类管理、岗位聘用、同工同酬”。

■建立“黑名单”制度

我市将加强对医院的监管，对药品回扣等行为出狠招。根据《意见》，我市将重点加强对医院医疗质量安全、医疗费用及大处方、欺诈骗保、药品回扣等行为的监管，建立“黑名单”制度，形成全行业、多元化的长效监管机制。对造成重大社会影响的乱收费、不良执业等行为，造成重大医疗事故和安全事故、严重违法违纪案件、严重违反行风建设规定的行为严格问责。逐步将医保对医疗机构服务监管延伸到对医务人员医疗服务行为的监管。

此外，我市将从严控制公立医院床位规模、建设标准和大型医用设备配备，严禁医院举债建设和豪华装修，对超出规模标准的要逐步压缩床位。严格控制公立医院特需服务规模，提供特需服务的比例不超过全部医疗服务总量的10%。（洛阳日报记者 高峰 通讯员 耿梅）