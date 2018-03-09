县城提质内外兼修 颜值更高惠民更实——全市文明城市创建暨百城建设提质工程工作现场推进会见闻

城市让生活更美好。文明城市创建、百城建设提质，都牵系着人民群众对美好生活的向往。

城市让生活更美好。文明城市创建、百城建设提质，都牵系着人民群众对美好生活的向往。

15日至16日，全市文明城市创建暨百城建设提质工程工作现场推进会举行。会议的前半程是观摩。由市委书记李亚带队，市直有关部门、各县(市)区主要负责同志等先后到孟津、新安观摩，实地感受百城提质、文明创建带来的生动变化。

规划先行的实践遵循

规划是城市建设的“第一粒扣子”。

市委、市政府高度重视城乡规划工作。观摩期间，上至县域城乡规划，下至具体项目规划，大家首先看的、讲的都是规划。

以孟津为例。该县中心广场改造提升工程是此次观摩点之一。该项目最大的亮点，就是坚持规划引领，在“城市双修”中突出优雅白、汉魏灰等主色调，对主次干道两侧建筑外立面统一改造，加装坡屋顶。街景面貌令人耳目一新，观摩者深受启发。

孟津县卫坡古村落也坚持富规划慢建设，按照“一体规划、分步实施”原则，分批对村落民居进行保护开发，实现了保护固态、传承活态、发展业态。

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“洛阳的城市风貌就要凸显豫西特色、古韵新风。”“要紧紧扭住规划编制、审批、执行三个环节，做到先规划后建设、不规划不建设、富规划慢建设。”李亚在点评中，反复强调规划的重要性。

如今，规划先行的理念，已成为越来越多的实践遵循，引领着我们的城市建设更加科学、更富韵味。

昔日“龙须沟”如今变绿沟

原本缺水的孟津，近年持续推进水系环通建设，全县人民期盼已久的“水城梦”日益临近。

该县正在实施的龙泉公园就是一个缩影。这处县城西南部的公园，原先是一条臭水沟，被当地群众戏称为“龙须沟”。

为解决好环境修复问题，龙泉公园建设初期采取了雨污分流治理，同时公园内水景主渠道底部铺设大型箱涵用于排放雨水，随后才进行水渠、绿化、廊亭等建设。

如今再看“龙须沟”，一条长达3公里、平均宽度400米的生态绿廊已初具规模，增加了100万平方米绿地。

昔日“龙须沟”，如今变绿沟，令大伙儿刮目相看。

李亚对龙泉公园的蝶变给予肯定。他说：“在城市规划建设管理过程中，不缺大的理念，也不缺宏观上的规划，关键缺操作层面的落实。以龙泉公园为例，通过规划见绿、因势而为，原来的‘龙须沟’变身绿色廊道，实现了先造绿、后造城的理念。”

实现百城提质和文明创建融合发展

百城提质，提的是“颜值”；文明创建，创的是“品位”。只有通过“内外兼修”，才能发挥最大的综合效益。

在新安，观摩团一行参观了该县曾以环境差、秩序乱而“出名”的一处农贸市场——中心市场。

去年，该县对这里进行了改造，雨污分离、电线入地，建了新大棚、新摊位，对商铺门面也免费更换。同时，加强文明诚信经营管理，市场秩序有了翻天覆地的变化。当地负责人介绍说，从曾经的脏乱差到全县文明经营的新亮点，靠的正是文明创建和县城提质的相互作用。

同样，在该县智慧书房，市民或在书架前挑选喜爱的书籍，或坐在书桌前静静阅读，文明新风扑面而来。

李亚点评说，城市提质最根本的是文明提升，要从百姓关注的小事开始，实现百城提质和文明创建融合发展，让人民群众在亲身感受、实践中“共建共享”。

观摩期间，大家还来到获评第一届全国文明校园的新安县新城实验学校参观，实地体验了该校坚持全过程育人，育全面发展的人，开设少年宫博雅课程，让孩子们在“玩”中增长知识的生动育人实践。

看到孩子们能茁壮成长，李亚十分欣慰。“人改造环境，环境塑造人。”他深有感触地说，要更加注重用人文精神塑造城市品格、用丰富多彩的创建活动丰富群众生活，建设人民满意的城市。

一天半的时间，观摩团成员边看边想，互相取经，不时交流心得体会。看到可借鉴的好做法，不少人都拿出手机、笔记本记录。大伙儿纷纷感叹，回去要抓紧时间补课，更新观念，实干争先。

把新观念装脑中，把好经验带回去，这次观摩和现场推进会，大家都表示收获满满。（洛阳日报记者 李东慧）