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洛阳人王向阳冲击《星光大道》2017年度总决赛

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-15 09:21

　　王向阳(中)和朱迅(左)、刘和刚(右)在《星光大道》2017年度总决赛的舞台上(截图)

　　穿着迷彩服、怀抱木吉他，唱响一首首铿锵有力的军旅歌曲……13日，洛阳小伙儿王向阳再次登上央视《星光大道》舞台，在《星光大道》2017年度总决赛第二场分赛上一展风采。（>>>点击观看王向阳在《星光大道》上的精彩演出

　　今年31岁的王向阳家住老城区，是一名退役军人。去年5月19日晚，满怀音乐梦想的他首次登上央视一套《星光大道》舞台，并斩获周赛冠军。去年6月23日晚，他再次登上《星光大道》舞台，斩获月赛冠军，顺利入选2017年《星光大道》年度15强。当时，本报曾对此进行过报道。

　　在13日晚上的节目中，王向阳为观众带来了激扬动听的老歌《一二三四歌》，赢得现场观众的掌声。最终，因数票之差，王向阳无缘进入《星光大道》2017年度总决赛，但获得了2017年度“全国优秀选手”称号。

　　虽然遗憾止步，但主持人及现场观众希望他能将精彩表演继续下去。在大家的关注和鼓励下，王向阳又在舞台上表演了《战狼出击》和《祖国不会忘记》两个精彩节目。

　　在舞台上，王向阳扛起两端挂有轮胎、重达50多公斤的木头，与13名战友一起完成了多个特种兵训练动作。他们将特种兵的日常训练场景搬上舞台，获得了现场观众的喝彩声。

　　13日晚上，《洛阳晚报》记者通过电话联系上王向阳。他说，自己能在舞台上和战友一起把精心准备的节目展示出来，并获得《星光大道》2017年度“全国优秀选手”的荣誉，他很满足。在电话中，王向阳想通过晚报转达他对家乡人长期以来对他的关注与鼓励的感谢。他说，自己不会因比赛的结束而停止追逐梦想的脚步。

　　目前，王向阳正在积极准备2018年春节期间的多档央视节目，希望能给全国观众带来更多精彩的表演。（洛阳晚报记者 李雨璐 特约通讯员 石智卫）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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