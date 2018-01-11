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洛阳理工学院图书馆建起党的十九大精神专题阅览区
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-15 08:42

　　“这里党的十九大精神相关书籍可全了，想看啥都有！”日前，在洛阳理工学院王城校区图书馆，一名女生边翻阅《习近平的七年知青岁月》边说。

　　为宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，让党的十九大精神在校园落地生根，洛阳理工学院近日在王城校区图书馆最显眼的一楼天井阅览区，专门设置了习近平新时代中国特色社会主义思想专题图书阅览区，集中购置了一批党的十九大精神相关读物以供师生借阅。

　　在崭新的书架上，整齐摆放着《中国共产党章程》(单行本)《中国共产党第十九次全国代表大会文件汇编》《党的十九大报告辅导读本》《习近平谈治国理政》(第二卷)《习近平的七年知青岁月》等书刊，方便师生在第一时间学习新时期党的思想理论等各类最新读物。在该专题图书阅览区，不少学生或在书架前翻阅书刊，或坐在阅览区静静阅读。

　　该校图书馆馆长谢林惠介绍，党的十九大召开以来，学校图书馆积极发挥文献中心和文化阵地作用，采用多种形式积极宣传党的十九大精神，通过设置专题图书阅览区、举办专题读书会、反复播放宣传片等形式，让习近平新时代中国特色社会主义思想在师生心中扎根发芽。（洛阳日报记者 常书香 通讯员 赵燕昌）
[ 责任编辑：史戎戎]
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