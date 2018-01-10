抓牢产业兴旺这一乡村振兴的根本——访市农业局局长归宝辰

“乡村振兴，产业兴旺是根本。”市农业局局长归宝辰在接受本报记者专访时表示，实施乡村振兴战略，描绘了农业发展的美好蓝图。当前和今后一个时期，农业系统将立足市情农情，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，深入推进农业供给侧结构性改革，不断提升农业创新力、竞争力和全要素生产率，以农业增效促农民增收。

聚焦产业兴旺，必须引领农业走向高质量的发展。要助推传统种养业向特色高效迈进，助推传统农产品向绿色品牌转型，助推农业与第二、第三产业融合，不断壮大新产业、新业态，拓展农业产业链、价值链，着力实现农业提质增效。

聚焦产业兴旺，必须扛起发展“沟域经济”的千斤重担。要前瞻性地规划产业链要素，有目标、有措施地谋划主导产业项目，可持续、可共享地做大惠农产业，让山区沟域的生态更有魅力、生产更有活力、生活更有引力，使特色沟域焕发青春活力。

聚焦产业兴旺，必须投身脱贫攻坚主战场，把产业扶贫打造成“拔穷根”的有力武器。要做大特色产业、做精特色产品、做强特色品牌、做活产销市场、做优带贫模式，真正让农民群众特别是贫困群众更多分享农业产业发展带来的收益。

聚焦产业兴旺，必须克难攻坚，让改革的鼓点敲响、曲调奏准。要颁好农民承包地的“铁证”，明晰农村集体资产的权责，扶优农业发展的新主体，育强农业操盘的新队伍，鼓励生产要素下乡，服务产业要素“聚能”，让农业成为有奔头的产业，让农民成为体面的职业。

“乡村振兴不是一句口号，讲究的是一个‘实’字。”归宝辰说，今年，我市将以大力实施乡村振兴战略为引领，通过调整种养结构、提升产品品质、促进产业融合、补齐发展短板、深化农业改革，构建质量效益并重的农业供给体系、三产融合的产业体系、生态安全的农业环境体系、利益联结紧密的经营体系，着力跑出特色农业发展和农民增收致富的“加速度”。（洛阳日报记者 白云飞 通讯员 马胜亮）