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热心市民骑共享单车追公交车 帮陌生姑娘取回手提包
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-14 08:25

　　12日，市民韦女士给小记说一件事儿：一个姑娘的手提包不慎落在公交车上，我的朋友焦纪鹏追上公交车拿回包后，却找不到姑娘。我们通过多种渠道寻找，最终找到姑娘并将包还给她。

　　焦纪鹏是伊滨区佃庄镇人。10日下午，他在家门口乘坐920路公交车去高铁龙门站。到达目的地，他与一个姑娘先后下车。公交车离开后，姑娘突然说自己的手提包落在车上了，说着就立即追赶公交车。

　　“我看姑娘追赶的方向不对，喊她，她也没听见。”焦纪鹏说，他看到路边有一辆共享单车，于是骑上单车帮姑娘追公交车。等他追上公交车成功取回包后，却发现姑娘没影了。他在高铁龙门站附近找了十几分钟，也没找到人。他打开包，发现里边有姑娘的身份证，上边显示姑娘姓刘，洛龙区李楼镇人。

　　这可咋办？焦纪鹏将此事告诉韦女士等人。韦女士一边报警，请安乐派出所民警帮忙寻找失主，一边在网上发布寻找失主的信息。不久，小刘的家人看到消息，随即与焦纪鹏取得联系。“我当时已经到了郑州，得知小刘正巧就在郑州上学。”焦纪鹏说，昨天下午，他急着出差，就把手提包放在所住酒店的前台，让小刘自己去取包。记者随后与小刘联系得知，她已把包取回，并连连感谢焦纪鹏。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 方楚）
[ 责任编辑：史戎戎]
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