洛阳市将在全市推广安全生产“四化合一”精准管理模式

记者从昨日召开的有关会议上获悉，我市将在全市推广安全生产“四化合一”精准管理模式。

2016年以来，市政府安委会办公室与清华大学公共安全学院等单位专家组成课题研究组，探索了以企业管理标准化为基础、以技术服务社会化为支撑、以综合监管网格化为平台、以风险管控智能化为抓手的“四化合一”精准管理模式。

市安监局相关负责人介绍，该模式经过一年多理论创新及实践应用，形成了一套行之有效的安全管理体系。通过标准化创建有效解决了企业安全生产基础薄弱的问题；通过技术服务社会化解决了企业安全管理人员能力欠缺，“不会管、管不好”的问题；通过网格化完善安全管理机构，解决了“无人管”的问题；通过风险管控智能化有效防范高风险关键部位和设施，大大降低了事故发生的概率。

我市要求，各县(市)区、各有关部门及有关企业要把“四化合一”精准管理模式的推广应用工作列入2018年重要议事日程，纳入本单位、本部门年度工作计划，按照时间节点和工作要求定人员、定责任，确保各项工作稳步推进。市政府安委会办公室将经常性组织开展督导暗访活动，采取重点抽查、工作通报等形式，着力解决个别部门和单位推进不力、行动迟缓、工作不落实、措施不到位等问题。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 张书凡）