东汉太学（河洛学堂）

作为学生尤其是高中生，很多人都有一个北大梦或清华梦，因为它们是当今中国的最高学府。如果在东汉，学生们最想上的是太学，因为太学是当时国家的最高学府。东汉太学就设在洛阳。

讲东汉太学之前，先普及一下有关太学的常识。

太学这个称谓早在西周就有了，但真正成为教育机构是在西汉，汉武帝听取董仲舒的建议，在长安设立太学。到了东汉，刘秀在洛阳称帝，太学也跟着搬到了洛阳。

东汉以降，曹魏、西晋、北魏，太学一直是洛阳一道亮丽的风景线。

隋唐时期，太学与国子学、四门学等混杂在一起，已不再享有最高学府的盛誉。

到了元、明、清，最高学府改称国子监，但人们习惯上仍称其为太学。

话题回到东汉太学上。它位于洛阳城南开阳门外御道东，就在如今的伊滨区佃庄镇太学村附近。

东汉太学始建于公元29年，后来屡屡扩建，到了公元51年，建造的太学讲堂“长十丈，宽三丈”。公元131年，汉顺帝下诏扩建太学，“凡所造构二百四十房，千八百五十室”。

再说学生人数。西汉太学刚创立时，据说只有教师5人、学生50人，到了东汉，太学最盛时学生有3万多人。

太学教师称作博士，都是国家级儒学大师，平时除了教学生《诗》《书》《礼》《易》《春秋》等经典，“国有疑事”时，他们还充当皇帝的顾问。

太学学生被称为诸生、太学生、博士子弟、游士等。

太学学生的来源有两种，一种是中央选拔，一种是地方保送。不论是哪种，都要求生源“好文学，敬长上，肃政教，顺乡里，出入不悖所闻”。

太学规定，学生入学年龄不低于18岁，但对于成绩特别优秀的条件可以放宽，据说招收的学生最小者只有12岁。（洛阳晚报记者 陈旭照）