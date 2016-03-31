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洛阳市4单位成为省重大新型研发机构

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-11 08:44

　　记者昨日从市科技局获悉，省科技厅日前公布首批10家省重大新型研发机构名单，我市4家单位入选。

　　这4家单位分别为：中国科学院自动化研究所(洛阳)机器人与智能装备创新研究院、洛阳中科信息产业研究院(中国科学院计算技术研究所洛阳分所)、洛阳尖端技术研究院和清华大学天津高端装备研究院洛阳先进制造产业研发基地。它们均依托国内知名高校和科研院所建设，分布领域包括先进制造、机器人与智能装备、信息技术、新材料等，是促进我市产业转型的中坚力量。

　　按照有关规定，对首次命名的重大新型研发机构，省财政按照不超过近3年当地政府投入和其他发起设立单位投入的10%予以资助，最高不超过500万元；命名以后年度按省财政相关规定进行资助，最高不超过300万元；对重大新型研发机构在省内的产业化项目，可优先推荐给省科技成果转化引导基金及省、市各类创业投资基金给予支持。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 任姣姣）
[ 责任编辑：马佳佳]
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