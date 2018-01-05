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男子驾车丢钱包浑然不知 环卫工捡到后请民警寻人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-10 08:42

　　昨日，小记从车站交巡大队听说一件暖心事儿：一男子驾车时丢失钱包却不知道，还好一名环卫工捡到后交给民警，最终物归原主。

　　车站交巡大队民警说，当日10时许，环卫工步新伟将一个钱包送到了队里，步新伟说，钱包是他在唐宫路与金谷园路交叉口附近捡到的，希望民警能尽快联系失主。

　　民警看到这是一个黑色男式钱包，里面装有1300多元现金，还有几张银行卡和一张身份证，身份证显示姓名为张某。随后，民警通过身份证信息辗转查到张某的联系电话。

　　让民警意外的是，接到电话时，张某还不知道自己丢了钱包。经过核对，该钱包确为张某丢失的。原来，当日上午，张某驾车外出，在唐宫路与金谷园路交叉口下车时，钱包不慎从口袋滑落。

　　当日11时许，张某赶到车站交巡大队拿回钱包。看到钱包里的东西一样没少，张某非常感动，他拿出现金向步新伟表示感谢，被对方婉言拒绝。（洛阳晚报记者 余子愚）
[ 责任编辑：史戎戎]
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