业内人士：预计洛阳市春节前猪肉价格维持稳定

市民在选购肉类

近期，降雪让菜价普遍上涨，那降雪对猪肉价格影响几何呢？市商务局数据显示，上周我市猪肉价格相对平稳。业内人士预计，春节前我市猪肉价格维持稳定，不会出现大幅上涨的情况。春节前，生猪集中出栏甚至可能让猪肉价格小幅下降。

近日，记者在新区一家大型超市看到，带皮后腿肉的价格为每斤11.9元，带皮五花肉的价格为每斤12.9元，精品带皮里脊的价格为每斤10.8元。该超市工作人员说：“虽然上周下雪，但猪肉价格基本稳定，几乎没怎么变。”

市商务局数据显示，上周精瘦肉平均零售价格为每斤15.36元，环比上涨0.36%，较去年同期下降5.65%。市发改委价格监测中心数据显示，上周后腿肉、五花肉平均零售价格每斤均为13.8元，环比价格不变，较去年同期分别下降6.95%、6.19%。

洛阳市养猪行业协会会长、洛阳春天牧业负责人邓云昌介绍，因为去年生猪市场总体供应小于需求，所以猪肉价格相对较高。目前，我市生猪市场生产稳定，近日的降雪对养殖造成的影响较小，我市市场上百分之六七十的猪肉供应来自本地养殖场，降雪天气并未对我市猪肉价格造成太大波动。

春节前，猪肉价格将如何变化是很多市民关心的问题。

邓云昌说：“目前，生猪收购价格略有上涨，为每斤7.6元至8元，属于正常的季节性波动，不会对猪肉零售价格产生太大影响，预计春节前猪肉价格会维持稳定。”

此外，随着居民消费方式和消费理念的变化，虽然春节期间的猪肉消费将有所增长，但并不会出现爆发式的增长，在供应稳定的情况下，不会出现大幅涨价的情况。邓云昌认为，春节前各养殖场的生猪集中出栏甚至可能让猪肉价格出现小幅下降。（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 王燕 陈文正 文/图）