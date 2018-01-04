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雉鸡雪后受困校园
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-09 08:18

　　获救的雉鸡(市民供图)

　　昨日，市民庞振华致电本报热线66778866：我在54中校园内捡到一只雉鸡，不知道该怎么救助它，请晚报帮忙联系专业人员进行救治。

　　庞振华是54中的一名保安，昨日6时30分，他在校园里巡逻时，在教学楼二楼的平台上发现一只雉鸡，红色的眼睛，一身彩色的羽毛，卧在平台的雪地上，看上去很没精神。他走上前去，将这只雉鸡抱在怀里，带到值班室。

　　昨日14时许，庞振华下班回家，他担心雉鸡在值班室不安全，就把它带回家，放在阳台上。“家里有暖气，雉鸡会比较暖和。”庞振华说，怕雉鸡饿肚子，他在阳台上丢了面包、猕猴桃和青菜。

　　担心这只雉鸡出事，庞振华拨打本报热线66778866求助。记者随即联系了市周山野生动物救助站。昨日16时许，市周山野生动物救助站的救助员赶到瀍河区夹马营路与启明西路交叉口附近，从庞振华家里将雉鸡带回救助站。

　　市周山野生动物救助站相关负责人孙先利说，这只雉鸡为雄性，羽毛色彩艳丽，应该是由于降雪低温，觅食困难导致体力不足。他们会在观察它的身体状况后将其放生。

　　孙先利提醒大家，雪天是鸟落难的高发期，尤其是因饥饿被救助的鸟增多。大家发现受伤鸟类等落难的野生动物，可及时拨打110，警方会联系野生动物救助站，专业人员会根据情况及时进行处理。另外，法律规定，个人未取得相关许可，饲养国家重点保护动物属违法行为。（洛阳晚报记者 余子愚）

　　相关链接：雉鸡又叫野鸡，性情活泼，善于奔走，速度较快，但是高飞能力差，只能短距离低飞且不能持久。野生雉鸡在山村较常见，属于国家“三有”野生保护动物。
[ 责任编辑：史戎戎]
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