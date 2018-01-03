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顺风车要“顺”起来 需有平台“穿针引线”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-08 08:51

　　让“顺风车”“顺”起来，让“顺风车”的公益里程在城市不断延伸，需要一个公益平台“穿针引线”。

　　5日，市民杭女士在雪天苦等公交车，一位私家车司机见状，招呼她和几个小伙子搭乘自己的“顺风车”，捎了他们一段路。（新闻回顾>>>

　　每到交通高峰期或恶劣天气，因为搭不上车着急上火、沮丧无奈的心情大家都有过，这时，如果能有私家车司机出手相助，心里一定很暖。出门在外，都有“车不凑手”的时候，能帮人一把，自己高兴，他人感激，可谓美事。

　　事实上，很多时候，一些私家车司机也想让别人搭乘自己的“顺风车”，但又碍于他人的戒心，怕好心被误解，只好作罢。

　　看来，挡住“顺风车”的最大障碍是人与人的信任，让“顺风车”“顺”起来，让“顺风车”的公益里程在城市不断延伸，需要一个公益平台“穿针引线”，“绿丝带”就是这样一个信任的符号。

　　近几年，国内一些大中城市出现了一个公益组织——公益顺风车。在马路上，如果你看到私家车后视镜上系有“绿丝带”，风挡玻璃上贴有“顺风车”绿色标志，就可以招手搭乘“顺风车”，或在小区与“顺风车”司机拼车出行。

　　让“绿丝带”在城市飘起来，一来为环保加分，二来让陌生人之间多了交流的机会，为生活增添一抹温暖色彩。

　　很多时候，路上跑的私家车里只有司机一人，试想，如果把剩余的几个座位都利用起来，道路上可减少多少车辆？如果私家车司机都能顺路捎人一段，人人头疼的道路拥堵问题会得到一定程度的缓解。

　　当然，让大众接受“顺风车”，除了宣传，还要有相应的安全保障措施。以北京为例，如今参加公益顺风车的私家车司机过万人。在每年春运期间举行的“春节回家顺风车公益活动”，从2012年至今，已帮助数十万人次成功回家，为保障安全，“顺风车”活动通过“实名认证、签订协议、赠送保险、求救信息、信息甄别、咨询热线”6种渠道消除搭乘双方的顾虑。

　　春节即将来临，倡议大家别嫌麻烦，搭载同路老乡回家，既缓解春运压力，也为漫漫回家路多个说话解闷儿的伴儿，何乐而不为？（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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