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挤不上公交车？来搭好心司机的顺风车吧

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-06 09:47

　　昨日，市民杭女士拨打洛阳晚报热线66778866：今天(5日)早上坐公交车的人太多，我一直挤不上去，正着急时，一位路过的好心司机主动邀请我和几个小伙子搭顺风车。我给他车费，他竟摆摆手不要，这让我心里暖暖的。

　　杭女士家住新区开元大道与宇文恺街交叉口附近，每天早上乘坐35路或68路公交车上班。昨日7时40分前后，她来到公交车站时，眼前的景象把她吓了一跳。“有一二十人在等公交车，大家看着都很着急。”杭女士说，等车的人告诉她，当天乘坐公交车的人太多了，每次公交车到站，车上满满的都是人，不少人在车站等了20多分钟也没坐上车。

　　其间，杭女士等来了一辆公交车，正如旁人所说的那样，车上塞得满满的全是人，她根本挤不上去。这可咋办？杭女士上班的地方在望春门街与太康路交叉口，步行过去太远，而且时间来不及，走到上班的地方估计要迟到。

　　就在杭女士发愁咋去上班时，一辆轿车在她身旁停下。司机是一名男子，看上去有四五十岁，他摇下车窗说：“谁往长兴街方向，可以搭我的顺风车。”得知司机要免费捎大家一程，杭女士与3个小伙子坐上了车。

　　“我也没问司机叫啥名字，只记住了他的车牌号，并在下车时给他拍了一张照片。”杭女士说，她在开元大道与望春门街交叉口下车后，要给司机车费，但被对方婉拒。（洛阳晚报记者 魏巍）
[ 责任编辑：周萌]
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