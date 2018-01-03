洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳退休职工常年在外地居住，咋办社会保障卡？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-05 08:43

　　【居民反映】

　　近日，家住涧西区的杨女士拨打本报热线66778866说，她的亲家公和亲家母是我市两家单位的退休职工，现居住在上海。两人已步入耄耋之年，行动不便，杨女士想知道如果两位老人不回洛阳，该如何办理社会保障卡？

　　【记者采访】

　　3日上午，记者来到市劳动和社会保障信息中心，向相关负责人反映了杨女士提出的问题。该负责人说，根据《河南省社会保障卡管理暂行办法》中关于“社保卡申领”的规定，不满16周岁(截至申领当年12月31日)的参保人员，需由其监护人代为申领，并提交本人身份证或户口簿、监护人身份证和监护关系证明。该负责人说，成年人的社保卡原则上不能由他人代为办理。

　　针对杨女士的亲家公和亲家母的情况，该负责人说，2017年7月前后，市社保局曾通知，我市各单位统一采集其常年在外地居住的异地就医人员基本信息后，再统一报给市劳动和社会保障信息中心制作社会保障卡。鉴于杨女士的亲家公和亲家母均为我市单位的退休职工，该负责人建议杨女士先与两位老人所在单位联系了解情况，准备好他们的身份证复印件、电子照片，填写好河南省社会保障卡个人基本信息采集表，交由其所在单位统一上报办理。这样两位老人不需回洛阳，就可办理社会保障卡。（洛阳晚报记者 付璇）
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]您期盼的雪杀不死流感，因为流感病毒不怕冷
  • ·[健康]孩子窒息了怎么办？畅通呼吸道最关键
  • ·[健康]流感高发，权威、实用的防治指南请务必收藏！
    		•
    乌鸡炖板栗 滋阴补肾气
    乌鸡炖板栗 滋阴补肾气
    乌鸡炖板栗 滋阴补肾气
        经常在电视上看到关于补肾的保健品广告，肾虚真的会给身体带来那么多问题吗？我们只能通过药物或保健品来补...
  • ·打扮得漂亮就是狐狸精？
  • ·晨练、游城、登山……坐着公交逛洛阳可是中
  • ·春节打飞的度假去 现在就该着手订票
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳发布低温蓝色预警 最低气温将降至...
  • 【高清】洛阳2018年第一场雪
  • 受冰雪天气影响 洛阳10趟高铁列车今日...
  • 太美！鸟瞰雪后的神都洛阳
  • 洛阳四级河长体系已建成
  • 今天下午，洛阳降雪将逐渐结束
  • 护士伴娘跪地抢救晕倒老人
  • 中央军委举行2018年开训动员大会 习近...
  • 2018年五险一金将迎来5个变化 每个都...
  • 去年，洛阳城市区实现287天“双抢”零...
    		•
    百姓呼声
    回复：住房公积金买房能全部提取用于首付吗
    宜阳樊村昨天下午多地发生火情（组图）
    精彩图片
    【高清】洛阳2018年第...
    太美！鸟瞰雪后的神都洛阳
    西工区首个城市书房将...
    精彩热帖

    雪中情

    银装素裹

    银装素裹瀍壑朱樱

    雪 夜
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605