洛阳退休职工常年在外地居住，咋办社会保障卡？

【居民反映】

近日，家住涧西区的杨女士拨打本报热线66778866说，她的亲家公和亲家母是我市两家单位的退休职工，现居住在上海。两人已步入耄耋之年，行动不便，杨女士想知道如果两位老人不回洛阳，该如何办理社会保障卡？

【记者采访】

3日上午，记者来到市劳动和社会保障信息中心，向相关负责人反映了杨女士提出的问题。该负责人说，根据《河南省社会保障卡管理暂行办法》中关于“社保卡申领”的规定，不满16周岁(截至申领当年12月31日)的参保人员，需由其监护人代为申领，并提交本人身份证或户口簿、监护人身份证和监护关系证明。该负责人说，成年人的社保卡原则上不能由他人代为办理。

针对杨女士的亲家公和亲家母的情况，该负责人说，2017年7月前后，市社保局曾通知，我市各单位统一采集其常年在外地居住的异地就医人员基本信息后，再统一报给市劳动和社会保障信息中心制作社会保障卡。鉴于杨女士的亲家公和亲家母均为我市单位的退休职工，该负责人建议杨女士先与两位老人所在单位联系了解情况，准备好他们的身份证复印件、电子照片，填写好河南省社会保障卡个人基本信息采集表，交由其所在单位统一上报办理。这样两位老人不需回洛阳，就可办理社会保障卡。（洛阳晚报记者 付璇）