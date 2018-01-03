洛阳社保补贴开始申请啦 你符合补贴条件吗

昨日，《洛阳晚报》记者从市人社局获悉，我市城市区“4555”灵活就业人员、离校1年内未就业高校毕业生灵活就业人员，自即日起至本月31日，可以申请2017年度7月至12月的社会保险补贴，符合条件的快快行动吧。

1 政策解释

所谓“4555”，是指年满45周岁的女性和年满55周岁的男性。灵活就业，是指下岗失业人员通过个人自谋职业和自愿组织起来的方式，从事社区便民利民服务、城市管理服务、家政服务、企事业单位提供的各种临时性劳务，以及家庭手工业、工艺作坊等形式进行生产自救，并获得合法收入，但又无法建立或暂时无条件建立长期稳定劳动关系的一种就业形式。

目前，社会保险补贴只针对“4555”灵活就业人员和离校1年内未就业高校毕业生灵活就业人员。社会保险补贴每半年申请一次，1月1日至1月31日申请上年度7月至12月社会保险补贴，7月1日至7月31日申请本年度1月至6月社会保险补贴。

2 “4555”灵活就业人员

●补贴对象条件(须同时具备)

具有洛阳城市区(含高新区、伊滨区、龙门园区管委会)户籍，并参加我市城镇职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险；

女性年满45周岁，男性年满55周岁；

档案在各级公共就业服务机构进行托管；

在本市行政区域内实现灵活就业，并办理就业失业登记证(就业创业证)进行灵活就业登记。

●补贴标准和期限

按照“先缴后补”的原则，即灵活就业人员先缴费再申请补贴，补贴标准为：基本养老保险每人每月70元、基本医疗保险每人每月30元。

享受社会保险补贴年龄不超过法定退休年龄，期限最长不超过5年。

●补贴申请程序

符合社会保险补贴条件的人员，填写洛阳市“4555”灵活就业人员社会保险补贴申请表(从洛阳就业网www.lyldjy.com下载)并到户籍所在地的人力资源和社会保障部门进行申报。

经主管部门审核后，其基本情况在洛阳就业网(www.lyldjy.com)公示7天后发放补贴，补贴由市公共就业服务中心直接划转至申请人本人社会保险银行缴费卡账户。

●以下情况补贴停止

有下列情况之一时，将停止社会保险补贴：

一、被用人单位录用，并签订劳动合同；

二、中止灵活就业；

三、未及时足额缴纳社会保险费；

四、达到法定退休年龄等。

●咨询电话：69933762

3 离校1年内未就业高校毕业生灵活就业人员

●补贴对象条件(须同时具备)

毕业后档案存放在洛阳市、区公共就业(人才)服务机构，办理人事代理相关手续，并参加我市城镇职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险；

在本市行政区域内实现灵活就业，且社会保险费在本市公共就业(人才)服务机构灵活就业人员库缴纳；

持灵活就业证明，在本市各级公共就业(人才)服务机构办理了就业失业登记证进行灵活就业登记。

●补贴标准和期限

补贴标准与“4555”灵活就业人员一致，补贴期限最长不超过2年。

●补贴申请程序

符合社会保险补贴条件的高校毕业生，从洛阳人才网(www.lyhero.com)上下载并填写洛阳市城市区离校1年内未就业高校毕业生灵活就业人员社会保险补贴申请表，并持毕业证、身份证等相关证件到洛阳市人才服务中心进行现场申报，且须本人办理。

经主管部门审核后，其基本情况在洛阳就业网(www.lyldjy.com)公示7天后发放补贴，补贴直接划转至申请人本人社会保险银行缴费卡账户。

●以下情况补贴停止

有下列情况之一时，将停止社会保险补贴：

一、被用人单位录用，并签订劳动合同；

二、中止灵活就业；

三、未及时足额缴纳社会保险费；

四、档案从市、区公共就业(人才)服务机构转出；

五、社会保险关系转出本市等情况。

●咨询电话：69933859（洛阳晚报记者 连漪 特约通讯员 李帆）