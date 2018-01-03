大雪天在洛阳这些路段开车 请格外注意！

为做好强降雪恶劣天气交通安全应对工作，昨日，市交警部门对市区道路进行了集中排查，公布了108处长坡、陡坡路段。在雨雪天里，您开车经过这些路段时，请多加小心，注意行车安全。（>>>点击查看全部隐患路段）

这些路段长坡、陡坡危险等级较高，一旦道路积雪结冰不能满足车辆安全通行条件时，很容易发生追尾、剐蹭等交通事故。该负责人建议市民选择公共交通工具错峰出行。若自己开车，应绕开桥梁坡度较大的路段，尽量选择平路行驶。行车时，要注意保持车距，切勿急刹车、急转向、急并道，确保行车安全。如果车辆发生轻微剐蹭交通事故，拍照取证后，应第一时间将车辆移至路边，轻微事故可直接通过道路交通事故快处快赔中心处理，以免造成交通拥堵。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 石海涛）

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