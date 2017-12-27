艺术家洛宁山村玩“快闪” 捐20万元支持山里娃学画

勾勒山中美景，卖画钱捐给娃娃们学画画

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2017年的最后一天，位于洛宁县罗岭乡的洛阳三彩(国际)陶艺村——爱和小镇里热闹非凡，来自国内外的300多位艺术家和爱心人士共同参加了一场公益艺术“快闪”活动：近百位艺术家捐出100幅美术作品进行现场拍卖，所得的20万元善款全部用于当地山里娃的美术教育。

中国(当日)艺术展已连续举办3届，共收到近200位艺术家捐赠的223幅作品，筹得善款34.8万元。

1 百幅作品拍出20万元 全部捐给贫困山区小学

2017年12月31日早晨，爱和小镇沐浴在冬日的暖阳里，美景如画，来自国内外的近百位艺术家支起画架，用画笔描绘着眼前的美景。在他们当中，有的是全国及省市各级美术家协会的专职画家，有的是国内各大艺术院校的教授、博士生导师。他们通过画笔，展示爱和小镇的美，用美术作品回报爱心人士对贫困山区美术教育的关注。

当天13时，艺术展进入“当日抢拍”环节。两个小时内，100幅美术作品被100位爱心人士拍得。景德镇陶瓷大学校长、中国陶瓷艺术大师宁钢捐赠的作品被爱心藏家李晓娟抢拍到，她对这幅作品爱不释手。爱心人士杨女士拍得80多岁的洛阳师范学院退休教授梁锷创作的《青山绿水》后又当即捐出，希望把它放在贫困山区的美育画室里，激励孩子们好好学美术。

已经连续3次参展的郑州艺术家马少瑜说，中国(当日)艺术展在她的心里分量很重，这让她很有压力，每次都想捐出最满意的作品。

“我平时参加的艺术展不少，但像这样的公益艺术‘快闪’活动还是头一次参加。”华中师范大学美术学院副教授吕枫韵说，“这样的活动特别有意义，平台搭建得也特别好。”

当天下午，100幅美术作品共拍得20万元，艺术家们将这笔钱捐给了洛宁县贫困山区的小学，用于发展学校的美术教育。

来猜猜，这些美术作品能拍出啥价钱

2 三彩生肖作品《吉旺如意》《福旺祥余》首发

在当天的艺术展上，还举行了“(当日)对话论坛”，与会的专家学者就“艺术扶贫美丽中国”这一主题进行深入探讨。

论坛由河南大学艺术学院教授王洪伟主持。中国(当日)艺术展总策划、文化部优秀专家、中国陶瓷艺术大师郭爱和谈了艺术展今后的发展思路：一是总结起草“宣言”，着力传播艺术理念和艺术宗旨；二是成立专业的学术机构，进一步增强艺术展的艺术性、学术性和影响力；三是推动艺术展升格为国际艺术双年展。

当天，由郭爱和创作的戊戌年三彩生肖作品《吉旺如意》《福旺祥余》，以及《中国(当日)艺术展作品集》也举行了首发仪式。

3 以艺术扶贫带动贫困地区美术教育

中国(当日)艺术展于2015年启动，影响力逐年扩大。3年来，共有近500名洛宁当地贫困山区的中小学生接受到善款资助的美术教育。

值得一提的是，前两届中国(当日)艺术展由中国三彩艺术馆和洛宁县政府共同主办，本届艺术展不仅升格为由中国美术馆指导，在主办单位的名单中，还增加了河南省文化厅、河南美术馆、洛阳市委统战部、洛阳师范学院等。

“34.8万元善款虽然不多，但包含着艺术家们和爱心人士的爱心。”郭爱和说，他们希望以这样的方式唤起更多的人对贫困山区美术教育的关注，在山里娃的心里播下艺术的种子，更希望通过艺术扶贫带动当地乃至全国贫困地区的美术教育，为把爱和小镇打造成一座真正的乡村艺术公园助力。

特意从北京赶来参加活动的《收藏投资导刊》杂志社社长杨江瀚说，前不久，中国(当日)艺术展刚获评“中国最具关注度艺术展”，足见其影响力和潜力。未来她会持续关注该艺术展，助力其扩大影响力，争取让这一形式的艺术展在更多的地方落地。

市美术家协会名誉主席、洛阳博物馆名誉馆长王绣对中国(当日)艺术展也给予高度肯定，她认为艺术扶贫是很好的创新，既唤起了艺术家的社会责任感，也唤起了更多的人对扶贫工作的关注和支持。（洛阳晚报记者 张斌 文/图）

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中国(当日)艺术展由中国陶瓷艺术大师郭爱和于2015年倡导启动，采取“当日创作、当日展览、当日抢拍、当日捐赠”的方式，旨在通过这样的公益艺术“快闪”活动，呼吁更多的人加入到艺术扶贫的活动中，为贫困山区儿童奉献爱心，帮助山村学校筹建美育画室、图书馆等硬件设施，让艺术扶贫、教育扶贫、精准扶贫理念更加深入人心。