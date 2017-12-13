洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

高水平运动队招生 下月9日至12日报名

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-30 09:59

　　昨日，省招办发布通知，对2018年普通高校招收高水平运动队工作做出安排。符合条件的考生2018年1月9日至12日可在网上报名。市招办普招科科长高冰南提醒，通过高水平运动队途径考入大学，考生有机会选择非体育类专业，如有意报考，要抓住机会。

　　●报考条件考生须已参加我省2018年高考报名且具备以下条件之一：①高级中等教育学校毕业，获得国家二级运动员(含)以上证书且高中阶段在省级(含)以上比赛中获得集体项目前六名的主力队员或个人项目前三名；②具有高级中等教育同等学力，获得国家一级运动员(含)以上证书，或近三年内在全国(或国际)集体项目比赛中获得前八名的主力队员。

　　●报名方式①2018年1月9日9时至12日18时，登录省招办网站(www.heao.gov.cn)，在“网上报名”系统中申请参加高水平运动队招生报名。②2018年3月16日前，向报名所在地招办提交以下资料：运动员技术等级证书原件；获得名次的相应赛事秩序册、成绩册；填写并完善河南省2018年普通高校招收高水平运动队考生资格审核表。(洛阳晚报见习记者 刘敏)

　　高水平运动队明年1月9日至12日报名

　　●专业测试跆拳道、击剑、棒球、射击、手球、垒球、橄榄球、冰雪、赛艇、柔道、攀岩、摔跤项目实施全国统考。其他项目暂由试点高校独立或联合组织，考生可查阅报考学校招生章程，按要求参加专业测试。

　　●文化课考试

　　①符合试点高校高水平运动队报名条件且获得一级运动员、运动健将、国际健将称号之一，拟申请试点高校单独招生考试资格的考生，须参加我省体育单招文化课考试。冰雪项目考生须于2018年1月1日至15日，其他项目于3月1日至15日，在中国运动文化教育网(www.ydyeducation.com)或“体教联盟”手机APP上报名。考试时间为2018年4月21日、22日，考试科目为语文、数学、政治、英语，考试地点为黄河科技学院南校区(郑州市紫荆山南路666号)。

　　②其他考生须在2018年6月7日、8日参加我省2018年高考。

　　●志愿填报及录取考生须填报高水平运动队高考志愿。考生专项测试合格且文化成绩达到所对应要求的，可按河南省招生办公室网站“网上志愿填报”系统中的说明，在指定位置填报相应院校的志愿。录取时，省招办根据考生志愿投档，学校择优录取。
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]洛阳市城乡医保缴费期延长至明年3月31日
  • ·[健康]喝粥、吃面条，到底是养胃还是伤胃？
  • ·[健康]随手一撕，姑娘手指肿成萝卜！你还敢做吗？
    		•
    一会儿巫婆一会儿圣母 妈妈的画风转得太快
    一会儿巫婆一会儿圣母 妈妈的画风转得太快
    一会儿巫婆一会儿圣母 妈妈的画风转得太快
        孩子是妈的心头肉，但世上也有这样的妈妈，前一秒还晴空万里，后一秒就电闪雷鸣，让孩子一会儿进了花果山，...
  • ·川芎：活血行气 祛风止痛
  • ·唐朝盛景你神往吗？走！开启“寻唐”之旅
  • ·跟着电影去旅行 再现曾经的“芳华”
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳17条公交线路元旦上午临时调整
  • 2018洛阳新年音乐会举行
  • 洛阳市工业利润总额增速连续7个月居全...
  • 孟津县送庄镇：立体栽培草莓 节约土地...
  • 男子两天没吃饭偷吃外卖 外卖小哥最终...
  • 洛阳市政府与中原证券签约 加快多层次...
  • 洛阳游子李亚男：摄影作品在瑞典永久展出
  • 洛阳科技大市场正式试运营
  • 汝阳县五保老人赵灵山：有了自己的牛...
  • 洛阳“市长杯”青少年校园足球总决赛开幕
    		•
    百姓呼声
    洛新城际公交明年年初票价将调为每人次3元
    城镇居民医保家庭账户的资金年底不会清零
    精彩图片
    宜阳县洛河灵龙大桥桥...
    记者体验洛阳公交免费首日
    今起古王立交可直通滨...
    洛阳首座环形过街天桥...
    精彩热帖

    童真童趣 共迎新春

    伊河湿地 江南意韵

    爱心捐助迎新年

    冬之孟津
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605