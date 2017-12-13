高水平运动队招生 下月9日至12日报名

昨日，省招办发布通知，对2018年普通高校招收高水平运动队工作做出安排。符合条件的考生2018年1月9日至12日可在网上报名。市招办普招科科长高冰南提醒，通过高水平运动队途径考入大学，考生有机会选择非体育类专业，如有意报考，要抓住机会。

●报考条件考生须已参加我省2018年高考报名且具备以下条件之一：①高级中等教育学校毕业，获得国家二级运动员(含)以上证书且高中阶段在省级(含)以上比赛中获得集体项目前六名的主力队员或个人项目前三名；②具有高级中等教育同等学力，获得国家一级运动员(含)以上证书，或近三年内在全国(或国际)集体项目比赛中获得前八名的主力队员。

●报名方式①2018年1月9日9时至12日18时，登录省招办网站(www.heao.gov.cn)，在“网上报名”系统中申请参加高水平运动队招生报名。②2018年3月16日前，向报名所在地招办提交以下资料：运动员技术等级证书原件；获得名次的相应赛事秩序册、成绩册；填写并完善河南省2018年普通高校招收高水平运动队考生资格审核表。(洛阳晚报见习记者 刘敏)

高水平运动队明年1月9日至12日报名

●专业测试跆拳道、击剑、棒球、射击、手球、垒球、橄榄球、冰雪、赛艇、柔道、攀岩、摔跤项目实施全国统考。其他项目暂由试点高校独立或联合组织，考生可查阅报考学校招生章程，按要求参加专业测试。

●文化课考试

①符合试点高校高水平运动队报名条件且获得一级运动员、运动健将、国际健将称号之一，拟申请试点高校单独招生考试资格的考生，须参加我省体育单招文化课考试。冰雪项目考生须于2018年1月1日至15日，其他项目于3月1日至15日，在中国运动文化教育网(www.ydyeducation.com)或“体教联盟”手机APP上报名。考试时间为2018年4月21日、22日，考试科目为语文、数学、政治、英语，考试地点为黄河科技学院南校区(郑州市紫荆山南路666号)。

②其他考生须在2018年6月7日、8日参加我省2018年高考。

●志愿填报及录取考生须填报高水平运动队高考志愿。考生专项测试合格且文化成绩达到所对应要求的，可按河南省招生办公室网站“网上志愿填报”系统中的说明，在指定位置填报相应院校的志愿。录取时，省招办根据考生志愿投档，学校择优录取。