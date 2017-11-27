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“我们心目中的美好生活”：48岁的她头回参加招聘会 就享受到了“岗位定制”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-16 10:11

　　

齐会琴认真对待保洁工作

　　人物档案

　　姓名：齐会琴

　　年龄：48岁

　　身份：新区怡心苑经济适用房小区居民(原为嵩县库区乡岗上村村民，3年前移民搬迁于此)

　　对未来的美好期待：

　　我们一家进了城，住进了高层住宅，孩子享受到了更好的教育。更没想到的是，我没文化没技术还能找到一份在学校的工作，老乡们很羡慕我。以后我要好好干，回报社会，也给孩子们做个好榜样！

　　48岁首次参加招聘会，就享受到了“岗位定制”

　　“齐会琴吗？本周六有个公益性岗位招聘会，你去看看吧，有些专门为就业困难人员提供的岗位挺适合你的。”今年5月的一天，齐会琴接到了对口帮扶她家的一个工作人员打来的电话。

　　齐会琴原来的家在嵩县库区乡岗上村，3年前，因为移民搬迁，一家人在新区怡心苑经济适用房小区买了房子，两个孩子也转入了市区学校读书。

　　“城里生活哪儿都好，就是开销有点儿大，掌柜的一个人在工地打工赚钱有点儿顾不住。”齐会琴说，她一直想找个工作贴补家用，无奈没文化没技术的她一直没找到合适的工作。

　　没想到，一个电话让齐会琴走出了困境。

　　齐会琴如约参加了这场公益性岗位招聘会。公益性岗位是指由政府出资扶持或通过社会筹集资金开发，以安置就业困难人员为主，符合社会公共利益需要的服务性岗位和协助管理岗位，主要面向全市符合公益性岗位条件的退役士兵及“4050”(女40周岁以上、男50周岁以上)人员，提供交通协管、园林绿化、学校宿管、养老服务等公益性岗位。在这场“岗位定制”的招聘会上，符合条件的齐会琴获得了一份学校宿管的工作。

　　工资翻倍还能顾家，“啥好事儿都让咱赶上了”

　　聘用齐会琴的是市第八中学。我们是在近日的一个下午见到齐会琴的，她当时正在学校的教室外拖地。

　　“瘦”是我们对她的最直接印象，身高1.65米的她只有90多斤。“身体不好，贫血、低血压、胃病，干不了重活儿，这也是很多单位不要我的原因。”齐会琴一边干活儿一边说，在学校她只负责宿舍和公共区域的卫生，和她一起工作的好几个人都是通过公益性岗位招聘来的。活儿不重，校领导和同事们对她也很照顾。

　　之前，齐会琴曾在一家毛毯厂打工，每天从早工作到晚，中午休息半小时。由于齐会琴身体不好，没法高强度劳动，一个月只能赚八九百元。

　　“现在多好，活儿轻松，工资还翻倍了。”齐会琴如今每月可以拿到1720元，还跟学生一样享受节假日。她说：“最关键的是现在晚上能赶上接孩子、做饭了，家里的日常开销，我的工资就能负担了，工作家庭两不误，感觉啥好事儿都让咱赶上了。”

　　马上发工资了，齐会琴说要给小儿子报个辅导班，这在以前是她不敢想的事儿。

　　今年，全市城镇新增就业11.24万人

　　党的十九大报告指出，就业是最大的民生，要坚持就业优先战略和积极就业政策，实现更高质量和更充分的就业。

　　扩大就业也是我市今年的重点民生实事工作，截至目前各项目标任务已全部完成——今年，全市城镇新增就业11.24万人，完成市定年度目标(10万人)的112.4%；失业人员实现再就业3.5万人，完成市定年度目标(3万人)的116.66%；就业困难人员实现再就业1.22万人，完成市定年度目标(1万人)的122%。

　　市人社局局长张玉琪介绍，为促进就业困难人员就业，今年我市多措并举，开辟多种就业渠道和就业形式。

　　一是发挥公共就业服务平台作用。全年共举办日常招聘会111场，“春风行动”、河科大高校毕业生双选会、退役士兵招聘会等专场招聘会11场，提供岗位11.5万余个，求职登记近14.9万人次，达成意向近3.9万人次。

　　二是开发公益性岗位帮助就业困难人员就业。全年市本级举办公益性岗位专场招聘会2场，帮助537名就业困难人员实现就业。

　　三是对“4555”人员实现灵活就业的，给予社会保险补贴。全年共拨付灵活就业社保补贴1046.57万元，惠及群众2.1万人次。

　　四是鼓励企业吸纳就业。鼓励企业提供合适的岗位吸纳就业困难人员就业，如洛阳市全福食品有限公司、洛阳佳缘物业管理有限公司等5家企业共吸纳就业困难人员就业130人次。

　　此外，我市还着力于高校毕业生就业创业、“僵尸企业”职工安置、重点企业稳定就业等多方面提高就业质量。张玉琪说，下一步将坚持以人民为中心，补短板、补弱项，解决好洛阳人民关心的热点难点问题，提高就业质量和收入水平，完善多层次的社会保障体系。

　　相关链接

　　到“十三五”末，城镇新增就业五年将累计40万人以上

　　根据《洛阳市人力资源和社会保障事业发展“十三五”规划》，我市将实施就业优先战略，促进以创业带动就业。统筹推进高校毕业生等重点群体就业，就业规模持续扩大，就业结构更加合理，失业风险可控，统筹城乡的就业制度进一步完善，城乡均等的公共就业创业服务体系更加健全，实现比较充分和更高质量的就业。

　　到“十三五”末，我市将实现城镇新增就业五年累计40万人以上，失业人员再就业15万人以上；以创业带动就业，力争发放创业担保贷款80亿元，扶持创业10万人以上，带动就业35万人以上；持续关注特殊群体就业，援助就业困难人员就业5万人以上，五年累计新增转移农村劳动力10万人以上。（洛阳晚报记者 连漪 特约通讯员 李帆 文/图）
[ 责任编辑：周萌]
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