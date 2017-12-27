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脱贫一线干部群众全市脱贫攻坚领域宣讲活动上“现身说法”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-29 08:37

　　“党的政策好，自己加油干，去年俺家摘掉了贫困帽。党的十九大以后，党的政策会更好，只要咱们跟着党和政府往前奔，小康梦一定能实现！”前不久，洛宁县马店镇关庙村脱贫户乔孟召作为学习贯彻党的十九大精神市脱贫攻坚领域宣讲团成员，走出家门，登上孟津县的讲台，向当地干部群众讲述自己的脱贫故事。

　　过去，乔家种了几亩山坡地，虽然粮食够吃，但一年到头挣不了几个钱，房子漏雨没钱盖、没钱修。最愁的是，两个孩子上学都供不起。

　　这两年，赶上国家精准扶贫的好政策，乔家的生活发生了天翻地覆的变化——享受危房改造补助，盖起了新房；孩子上大学，享受助学政策；享受增收到户政策，多种了5亩金珠沙梨；村里基础设施改善，水泥路通到了家门口……

　　“政策好，但天天靠着墙根晒太阳，小康梦就是白日梦。”脱贫路上，乔孟召浑身是劲。种梨周期长，他琢磨着在梨园里间作杂粮，实现长短结合。农闲时间，两口子也没闲着，媳妇在家养牛，自己外出打工。收入多了，乔家的日子越过越红火。

　　得到了扶贫政策的实惠，尝到了勤劳致富的甜头，乔孟召朴实的表达，说得大家心里热乎乎的。“要是都有老乔的干劲，脱贫不愁，小康不远！”现场聆听宣讲的孟津县横水镇党委书记韩新望说。

　　扶贫先扶志。扶志就是扶思想、扶观念、扶信心。近期，在学习贯彻党的十九大精神全市脱贫攻坚领域宣讲活动中，不少脱贫一线的党员干部和贫困户走上讲台“现身说法”，用他们艰苦奋斗脱贫致富的典型故事，鼓励大家树立脱贫信心、挺起脱贫腰杆。

　　孟津县小浪底镇因黄河小浪底水利枢纽工程而得名，名气很大，但镇、村很穷。在全镇28个行政村中，贫困村就占13个，占孟津全县贫困村数量的1/4。

　　“穷，除了自然条件限制，更多的是思想问题。”在汝阳县宣讲时，市宣讲团成员、小浪底镇党委副书记袁晓伟直言不讳。过去，当地一些贫困村和贫困群众之所以“扶而不起、帮而不富、助而不强”，归根结底在于存在“坐等靠要”的依赖思想、“炫贫争贫”的消极认识和“自暴自弃”的自卑心理，缺乏穷则思变的内生动力、人穷志不穷的奋斗精神。

　　为此，小浪底镇大搞“精神扶贫”，以“扶志去愚”为突破口，实施“八个一”工程，实现了从“要我脱贫”向“我要脱贫”的转变。“八个一”，即发送一封公开信，阐明“脱贫靠勤劳、不能等靠要”；制作一个大礼包，普及消防、健康、法律、交通等知识；编印一张小报纸，解读政策、宣传典型；建设一批文化墙，扮靓乡村、激励斗志；弘扬一种好风气，移风易俗、成风化俗；演好一部脱贫小戏曲，寓教于乐、化教于心；选树一批好典型，让先富带后富，共走小康路；开设一个大讲堂，讲政策、讲道理、讲感情，让群众放下包袱、积极应对。

　　“八个一”让广大基层干部获益匪浅。“幸福生活不会从天而降。脱贫路上，党和政府积极帮扶，我们更要撸起袖子加油干，把小康日子‘拼’出来。”袁晓伟话音落下，现场响起热烈的掌声。（洛阳日报记者 白云飞 通讯员 刘慧超）

　　
[ 责任编辑：周萌]
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